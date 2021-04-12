МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители туротрасли.
Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении.
По статистике общих продаж туров, предоставленной агентству сервисом по поиску и бронированию туров Travelata.ru, за последние две недели доля Египта составила порядка 2%. При этом туры доступны только с перелетом до Каира, далее следует многочасовой трансфер на автобусе.
"Долгая дорога, конечно, останавливает многих туристов, поэтому мы можем уверенно говорить об огромном потенциале направления в случае открытия чартеров. Это стало бы отличной альтернативой турецкому направлению. Подобное решение позволило бы снизить стоимость туров", — отметил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Спрос в этом направлении, конечно, есть, и для туристов прямой перелет будет востребованным, как и перелеты на GDS (тип туров с перелетом регулярными рейсами и расчетом итоговой стоимости пакета — ред.)", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.
Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, Египет сейчас занимает третье-четвертое место с точки зрения популярности у россиян. "Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое место, при наличии прямых авиарейсов. Но если продолжат действовать ограничения на поездки по остальным странам, то Египет способен оттянуть на себя существенную долю туристов", — говорит Мурадян.
На данный момент у туроператора "ANEX Tour" в системе бронирования доступны туры на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду с перелетом в Каир. "Мы получаем запросы от туристов, однако, ожидаем более оживленного спроса с запуском чартерных программ", — отмечают в компании.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.
Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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