МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Египетские курорты в случае возобновления чартерного авиасообщения с Россией могут стать альтернативой турецкому направлению, сообщили РИА Новости представители туротрасли.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении.

По статистике общих продаж туров, предоставленной агентству сервисом по поиску и бронированию туров Travelata.ru, за последние две недели доля Египта составила порядка 2%. При этом туры доступны только с перелетом до Каира, далее следует многочасовой трансфер на автобусе. Правительство выделит средства на развитие внутреннего туризма

"Долгая дорога, конечно, останавливает многих туристов, поэтому мы можем уверенно говорить об огромном потенциале направления в случае открытия чартеров. Это стало бы отличной альтернативой турецкому направлению. Подобное решение позволило бы снизить стоимость туров", — отметил директор по маркетингу сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru Олег Козырев.

"Спрос в этом направлении, конечно, есть, и для туристов прямой перелет будет востребованным, как и перелеты на GDS (тип туров с перелетом регулярными рейсами и расчетом итоговой стоимости пакета — ред.)", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.

Как отметил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, Египет сейчас занимает третье-четвертое место с точки зрения популярности у россиян. "Он бы мог уверенно занимать и второе, а в зимний период — первое место, при наличии прямых авиарейсов. Но если продолжат действовать ограничения на поездки по остальным странам, то Египет способен оттянуть на себя существенную долю туристов", — говорит Мурадян.

На данный момент у туроператора "ANEX Tour" в системе бронирования доступны туры на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургаду с перелетом в Каир. "Мы получаем запросы от туристов, однако, ожидаем более оживленного спроса с запуском чартерных программ", — отмечают в компании.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России.

Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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