МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спрос на турецкие туры в России резко упал, пишет газета "Известия".

Туроператоры: Египет может заменить россиянам Турцию

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли сообщало, что решение об ограничении полетов в Турцию из-за ситуации там с коронавирусом может быть принято в 12 апреля.

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