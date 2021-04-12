МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спрос на турецкие туры в России резко упал, пишет газета "Известия"

Багаж российских туристов, покидающих Египет

Туроператоры: Египет может заменить россиянам Турцию

"Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", — сообщает издание со ссылкой на опрошенные источники. Другой собеседник указывает, что за последние три дня спрос на путевки в Турцию снизился примерно на 25%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подсчитыли, что в мае продажи сократились на 10–20%.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли сообщало, что решение об ограничении полетов в Турцию из-за ситуации там с коронавирусом может быть принято в 12 апреля.

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