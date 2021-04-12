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2021
https://1prime.ru/tourism/20210412/833443979.html
Россияне передумали отдыхать в Турции
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Спрос на турецкие туры в России резко упал, пишет газета "Известия". "Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в... ПРАЙМ, 12.04.2021
отпуск, отдых, путевки, туризм, турция, туризм, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Спрос на турецкие туры в России резко упал, пишет газета "Известия".
"Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз", — сообщает издание со ссылкой на опрошенные источники. Другой собеседник указывает, что за последние три дня спрос на путевки в Турцию снизился примерно на 25%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подсчитыли, что в мае продажи сократились на 10–20%.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли сообщало, что решение об ограничении полетов в Турцию из-за ситуации там с коронавирусом может быть принято в 12 апреля.
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