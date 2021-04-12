МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне стали реже бронировать туристические путевки в Турцию на фоне высокого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.

"Отказов от туров в Турцию на сегодняшний день нет, есть снижение бронирований. Есть те люди, которые ждут своих туров еще с прошлого года и они настроены ими воспользоваться", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова. Россияне передумали отдыхать в Турции

"На данный момент продажи немного замедлились, однако, спрос остается прежним. Такое стремительное нагнетание ситуации несколько настораживает туристов. Однако массовых отказов от туров мы не фиксируем", — отметили в туроператоре ANEX Tour.

Не наблюдают массовых отказов туристов от уже забронированных путевок и на интернет-портале turizm.ru. "Технически, в большинстве случаев отказаться без потерь не получится — веских и вообще каких-либо явных причин, кроме слухов, нет", — считает директор по развитию интернет-портала Александр Иванов. Россиянам вновь вернут деньги за внутренний туризм

Собеседник агентства указывает, что сейчас глубина продаж в турецком направлении — до конца октября. "В отелях в Турции контроль и санитарные нормы на очень высоком уровне. У них на кону сезон, то есть многие миллионы евро! И это не только россияне, хотя там наших соотечественников очень много в отсутствии других открытых направлений", — добавил Иванов.

В туркомпании надеются на скорейшее открытие других средиземноморских стран и курортов. "Греция должна открыться с 15 мая, Кипр, говорят о готовности Туниса. В МИДе сказали, что скоро запустят чартеры в Египет. Но пока не открыли, остаются те, которые сейчас работают. А среди них конкурировать с Турцией некому", — сказал Иванов.

По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.

Читайте также:

На грани закрытия. Что делать с купленными турами в Турцию