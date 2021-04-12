МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Россияне стали реже бронировать туристические путевки в Турцию на фоне высокого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщили РИА Новости опрошенные представители туротрасли.
"Отказов от туров в Турцию на сегодняшний день нет, есть снижение бронирований. Есть те люди, которые ждут своих туров еще с прошлого года и они настроены ими воспользоваться", — сообщила директор по развитию ICS Travel Group Оксана Волканова.
"На данный момент продажи немного замедлились, однако, спрос остается прежним. Такое стремительное нагнетание ситуации несколько настораживает туристов. Однако массовых отказов от туров мы не фиксируем", — отметили в туроператоре ANEX Tour.
Не наблюдают массовых отказов туристов от уже забронированных путевок и на интернет-портале turizm.ru. "Технически, в большинстве случаев отказаться без потерь не получится — веских и вообще каких-либо явных причин, кроме слухов, нет", — считает директор по развитию интернет-портала Александр Иванов.
Собеседник агентства указывает, что сейчас глубина продаж в турецком направлении — до конца октября. "В отелях в Турции контроль и санитарные нормы на очень высоком уровне. У них на кону сезон, то есть многие миллионы евро! И это не только россияне, хотя там наших соотечественников очень много в отсутствии других открытых направлений", — добавил Иванов.
В туркомпании надеются на скорейшее открытие других средиземноморских стран и курортов. "Греция должна открыться с 15 мая, Кипр, говорят о готовности Туниса. В МИДе сказали, что скоро запустят чартеры в Египет. Но пока не открыли, остаются те, которые сейчас работают. А среди них конкурировать с Турцией некому", — сказал Иванов.
По данным минздрава Турции, суточный прирост случаев коронавируса в Турции в прошлый четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии, он составил 55 941. В пятницу и субботу также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста случаев COVID-19 — 55 791 и 52 676.
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