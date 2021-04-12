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2021
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Более полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию
Туризм
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Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор... ПРАЙМ, 12.04.2021
пандемия, чартерные рейсы, турция, туризм, новости, экономика, бизнес
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Вопрос в том, скольких россиян это затронет. По нашим подсчетам, это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", — сказала Ломидзе.
Помимо этого, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 12 апреля о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом с небольшими исключениями.
Ранее Россия ограничивает чартерное авиасообщение с Турцией