МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает 500 тысяч человек, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Власти прокомментировали приостановку чартеров в Турцию

"Вопрос в том, скольких россиян это затронет. По нашим подсчетам, это более 500 тысяч туристов, забронировавших туры в период с 15 апреля до конца мая", — сказала Ломидзе.

Помимо этого, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила 12 апреля о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом с небольшими исключениями.

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