СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — ПРАЙМ. Дополнительный поток туристов ожидается в Крыму в мае после решения по авиасообщению с Турцией, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, заявила РИА Новости глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова. Более полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию

Оперштаб в понедельник принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Власти РФ рекомендуют туроператорам приостановить продажу путевок в Турцию.

"Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется", — сказала Стамбульникова.

Принятое решение о приостановке авиасообщения с Турцией до 1 июня подстегнет туристический поток в Крым уже в мае, считает отельер.

"Уже сейчас вижу, что в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)", — сказала Стамбульникова.

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