МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Российские туристы, которые предпочитают отдыхать именно в Турции, скорее всего будут переносить отдых на более поздние даты, прокомментировала РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Источник: до 30 тысяч россиян находятся в Турции

"Скорее всего, туристы, которые хотят отдохнуть в Турции, будут переносить отдых на более поздние даты. Конечно, если им это позволит отпускной период", — сказала Осипова.

По словам Осиповой, тем, кто не готов переносить даты отдыха, туркомпании предложат замену, в том числе отечественные отели и пансионаты, но соглашаться или нет — решение туриста.

"Другой вопрос — хватит ли мест? Мы видели в прошлом году, сколько было желающих отдохнуть в России, где тепло и есть море. Популярные объекты размещения были переполнены. Конечно, тогда и Турция на себя оттянула много туристов, разгрузив наши объекты размещения. А сейчас уже на майские праздники наши популярные объекты размещения заполнены", — сказала она.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. "Уральские авиалинии" вернут деньги за отмененные рейсы в Турцию

Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В свою очередь Ростуризм рекомендовал российским туристам, купившим туры в Турцию или Танзанию с вылетом до 1 июня, перенести поездки или выбрать другие направления.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе считает, что россияне получат несколько вариантов замены туров в Турцию и Танзанию.

"Порядок действий потребителей в сложившейся ситуации требует дополнительной проработки, и мы обязательно опубликуем, какие могут быть варианты. Но их традиционно не очень много: замена на другое направление, либо перенос даты, возврат путевок или перенос обязательств", — сказала Ломидзе.

"Вариантов всего несколько, но какой из них выберут операторы и какой будет предпочтительнее для туристов, а также какое вообще может быть развитие сложившейся ситуации, пока сказать сложно", — добавила она.

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