МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Доля Египта в общем объеме продаж туров в РФ на майские праздники сейчас составляет 45% против 2% в 2019 году, сообщил на пресс-конференции во вторник гендиректор туроператора TEZ Tour Воскан Арзуманов.

"Говоря о предпочтении россиян на майские праздники, нужно отметить, что если в 2019 году Египет занимал 2% от общего объема туристов, то сейчас он занимает 45%. Это те туристы, которые летят через Каир… В первую очередь, это касается дайверов, виндсерферов", — сказал Арзуманов. "Аэрофлот" увеличит количество рейсов в Египет после закрытия Турции

Директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург отметил, что Египет пользуется популярностью среди путешественников без детей. "Он пользуется спросом у туристов, которые едут на достаточно длительный срок, от 12 до 14 дней, и для которых путешествия на автобусе из Каира до курорта — абсолютно нормально", — сказал он.

На втором месте после Египта по спросу у россиян на майские праздники — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые в общем спросе поднялись до 29% с 4%, на третьем — Мальдивы (рост до 17% с 2%). Четвертое место занимает Россия, которая сейчас составляет 9% в отличие от 2% в 2019 году.

"В Египет количество туристов выросло в более чем два раза, на Мальдивы — в полтора, а Россия продемонстрировала рост в более чем шесть раз. Для нас, как непрофильного туроператора по внутреннему туризму, это серьезные цифры", — отметил Арзуманов.

Гендиректор туроператора считает, что Египет не сможет полноценно заменить Турцию, но его открытие поможет российским туроператорам. "Египет проигрывает Турции по некоторым показателям, но его открытие позволит нам вздохнуть полной грудью, потому что это круглогодичное направление. У них обширная отельная база, все создано для туристов. Это доступный отдых, о котором наши туристы мечтали", — заключил он.

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