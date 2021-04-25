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https://1prime.ru/tourism/20210425/833536188.html
Болгария назвала условия для въезда туристов
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С первого мая Болгария открывает туристический сезон, сообщил "РБК". Въезд в страну будет разрешен при подтверждении иммунитета к COVID-19 или отсутствия инфекции у въезжающего,... ПРАЙМ, 25.04.2021
туризм, пандемия коронавируса, болгария, туризм, новости, бизнес, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. С первого мая Болгария открывает туристический сезон, сообщил "РБК".
Въезд в страну будет разрешен при подтверждении иммунитета к COVID-19 или отсутствия инфекции у въезжающего, пишет издание, ссылаясь на болгарский Минздрав.
Помимо этого, у въезжающих потребуют справку о вакцинации против коронавируса.
«Мы пытаемся сделать эти меры похожими на [меры] наших соседних стран и почти такими же, которые ЕС, вероятно, введет для всего Союза в конце мая», — сказал главный санитарный врач Болгарии Ангел Кунчев.
Кроме того, власти страны вводят ряд послаблений. С 24 апреля разрешены групповые занятия в учебных центрах, в том числе языковых. Обязательное условие — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Также открылись стадионы, но с ограничением по заполняемости (не более 30%).
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