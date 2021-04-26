2021-04-26T06:12:00+03:00
2021-04-26T06:42:31+03:00
2021-04-26T06:12:00+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210426/833538703.html
Черногория отменила ограничения на въезд для россиян
Туризм
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Черногория отменила ограничения на въезд для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии, пишет издание Profi Travel. Сообщается, что гражданам перечисленных стран... ПРАЙМ, 26.04.2021
туризм, черногория, туризм, новости, бизнес
https://1prime.ru/images/83328/66/833286639.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286639.jpg
https://1prime.ru/images/83328/66/833286638.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286638.jpg
https://1prime.ru/images/83328/66/833286637.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83328/66/833286637.jpg
https://1prime.ru/experts/20210422/833518020.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Черногория отменила ограничения на въезд для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии, пишет издание Profi Travel.
Сообщается, что гражданам перечисленных стран официально разрешено посещать страну, даже не имея на руках отрицательного теста на коронавирус и сертификата о вакцинации.
Однако некоторые ограничения, связанные с пандемией, продолжают действовать. В Черногории запрещены междугородние поездки в выходные дни. Помимо этого, заведения общепита имеют право работать с 7 утра до 11 вечера без лимита на количество гостей, но при условии нахождения не более 4 человек за одним столом. Кроме того, пока запрещены развлекательные мероприятия в открытых общественных местах.
О том, что страна готова отменить обязательные ПЦР-тесты для граждан РФ, сообщи министр финансов и социальной защиты Милойко Спайич. Он написал об этом в твиттере.
Уточняется, что гражданам остальных стран для въезда в Черногорию нужно предъявить отрицательный тест на COVID, либо предоставить сертификат о прохождении вакцинации не менее чем за неделю до въезда в Черногорию.
Читайте также:
Четверть россиян за время пандемии стала реже делать покупки