МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. На майские праздники и лето отмечается высокий спрос на горный Сочи. Турэксперты отмечают, что отдых в горах становится новым трендом. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Текущему росту турпотока способствует и закрытие Турции и конечно же тот факт, что стоимость в горном кластере Сочи в 2-3 раза ниже, чем в прибрежных отелях. Туристов привлекает возможность отдохнуть в отелях высокого сегмента по привлекательным относительно зимнего сезона ценам, отмечают турэксперты. Позитивные темпы бронирования туров в Красную Поляну на майские праздники фиксируют и в компаниях "Дельфин", Coral Travel, PAC Group, PEGAS Touristik.

"На период майских праздников в первую очередь бронируют отели высокого сегмента, где есть подогреваемые бассейны и хороший SPA", — отметил Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин". Туроператоры оценили стоимость тура в Египет после открытия чартеров

СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ЛЕТОМ?

Турэксперты говорят, что цены на отели динамические, и, конечно, востребованные отели увеличивают ценник, но незначительно.

"Самые демократичные цены на апартаменты. Стоимость апартаментов на двоих с 1 мая по 6 июня составит 26 тысяч рублей. Самое дорогое предложение на эти даты — проживание в 6-местном пентхаусе с 3 спальнями и гостиной за 380 532 рублей", — сориентировала Булах.

PEGAS Touristik предлагает отдых в более 30 отелях горного кластера. "Самое экономичное размещение в мае для 2 взрослых гостей без питания на 3 ночи обойдется в 5,5 тысяч рублей, в июле и августе цена не изменится", — сообщают в компании.

По словам Ромашкина, спрос на летнюю Красную Поляну вырос на 27-30% к значениям 2019 года. "Привлекательные цены на хорошие отели — одна из основных причин высокого спроса в летний сезон на горные курорты Сочи", — объяснил он. Правительство продлило программу туристического кешбэка

Директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова отмечает, что "приоритетное преимущество бронирования в том, что стоимость отелей в горном кластере летом значительно ниже, чем в зимний пиковый сезон и в морском кластере в летний период". Турэксперт добавила, что отдыхать в горах в летний период стало престижно, так как можно сочетать активный отдых с пешими и конными прогулками в горах, горной рыбалкой, трекингом.

Экстремалам будут интересны полеты на парапланах и воздушном шаре, пикники в зоне вечных снегов. Боулинг, ужин в уютных ресторанах или отдых в ночных клубах — все это вечерняя жизнь в Красной Поляне. Учитывая прекрасное сообщение с морским кластером, ежедневно можно отправляться на море.

"Летняя жизнь в горах бьет ключом даже больше, чем зимой, — добавила Булах. — Туристам предлагается масса активностей экологического, экстремального, оздоровительного характера (в том числе бани в горах с панорамным видом), организуются трансферы на собственные пляжи".