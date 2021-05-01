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Италия назвала сроки обновления виз россиянам
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Третьего мая Генконсульство Италии в Москве начнет прием россиян, у которых после первого января истек срок действия туристических виз, сообщила "Российская газета" со ссылкой на... ПРАЙМ, 01.05.2021
пандемия коронавируса, туризм, италия, туризм, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Третьего мая Генконсульство Италии в Москве начнет прием россиян, у которых после первого января истек срок действия туристических виз, сообщила "Российская газета" со ссылкой на сайт диппредставительства Италии в России.
Как пишет издание, срок действия новых виз будет начинаться не ранее чем с 1 июня 2021 года.
Помимо этого, сообщается, что в связи с ограничениями по COVID-19, срок выдачи виз может быть увеличен до 10 рабочих дней.
При этом Италия пока закрыта для туристов. Власти сообщают о желании открыть границы этим летом.
Италия занимает первое место среди стран, куда россияне хотели бы поехать. Об этом свидетельствует опрос, проведенный до пандемии.
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