МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Третьего мая Генконсульство Италии в Москве начнет прием россиян, у которых после первого января истек срок действия туристических виз, сообщила "Российская газета" со ссылкой на сайт диппредставительства Италии в России. В Европе назвали основное требование к туристам

Как пишет издание, срок действия новых виз будет начинаться не ранее чем с 1 июня 2021 года.

Помимо этого, сообщается, что в связи с ограничениями по COVID-19, срок выдачи виз может быть увеличен до 10 рабочих дней.

При этом Италия пока закрыта для туристов. Власти сообщают о желании открыть границы этим летом.

Италия занимает первое место среди стран, куда россияне хотели бы поехать. Об этом свидетельствует опрос, проведенный до пандемии.

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