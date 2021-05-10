Греция отменяет ограничения на въезд туристов
АФИНЫ, 10 мая — ПРАЙМ. Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, включая российских, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.
Он сослался на телеконференцию туроператоров и отельеров Крита с министрами туризма Харисом Теохарисом и защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом, состоявшуюся 8 мая.
Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони в понедельник подтвердила, что 14 мая откроется туризм, в конце недели представят санитарные протоколы и подробности.
МИД Греции сообщил в понедельник, что сопредседатели российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству — первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — во вторник обсудят возобновление авиасообщения. Россия пока не дала разрешение на возобновление регулярных и чартерных рейсов. При этом Греция пока сохраняет ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч в неделю.
"Мы все замерли в ожидании завтрашнего дня. Надеемся, что завтра будет объявление. Греция 14 мая открывается, и есть заявления как министра туризма, так и премьер-министра, что Греция будет открыта без ограничений, откроются все воздушные гавани и не только. Карантин отменяется. Можно будет заезжать либо с отрицательным ПЦР-тестом, либо с полной вакцинацией, либо с антителами (после перенесенного коронавируса – ред.), хотя по антителам, думаю, еще будут вопросы, на 100% еще не определились", — сказал Харитидис.
"Но, с другой стороны, с российской стороны пока еще разрешения на полеты нет. Мы ждем, что будут сняты все ограничения, будут разрешены чартерные рейсы и регулярные рейсы, а не как сейчас грузопассажирские рейсы. На грузопассажирских рейсах нельзя заниматься туризмом", — сказал глава компании.
Он отметил, что в субботу на телеконференции с министрами туризма и защиты граждан туроператоры просили поменять НОТАМ, ограничивающий прием россиян, поскольку решение российской стороны ожидается 11 мая.
"Исходя из сегодняшнего НОТАМ, есть ограничение в 4 тысячи человек в неделю и не все воздушные гавани открыты. Теохарис сказал, что греческая сторона все сделала, направила письмо в правительство Российской Федерации, в котором ставит в известность, что ограничения будут сняты и что будет действовать с 14 мая", — сказал туроператор.
По его словам, министр защиты граждан Хрисохоидис рассказал, что направят дополнительно полицейских в аэропорты, чтобы быстрее проходили контроль граждане третьих стран, в основном России, Израиля и Великобритании, очередей не будет.
ПРОТОКОЛЫ
Санитарные протоколы по туризму не будут сильно отличаться от прошлогодних, сообщил туроператор.
"Почти все будет по протоколам прошлого года. Теперь мы ждем изменений. Во-первых, сейчас рестораны и бары работают до 23 часов. Говорят, что так же будет в отелях. Скорее всего, после 14 мая ограничения по времени будут сняты или будет продлена работа как минимум до 12 часов ночи. В отелях разрешили музыку, пока только диджеи, не живую музыку, но ее тоже, скорее всего, разрешат", — рассказал Харитидис.
По его словам, загрузку автобусов поднимут до 80% с 65%. В такси пока действует ограничение в 50%, и неизвестно, будут ли изменения.
"Масочный режим будет действовать в местах общественного пользования, как и везде. СМС с уведомлением о выходе из дома должны с 14 мая убрать, можно будет выходить свободно. Карантина не будет", — сказал Харитидис.
По его словам, на пляже маска не потребуется. Питание будет организовано так же, как и в прошлом году. "Буфеты, шведский стол будут работать. Не сам будешь брать еду, а сотрудники за плексигласом будут накладывать еду. Как и в прошлом году", — заметил Харитидис.
С 14 мая откроются музеи, археологические памятники уже работают, и туроператорам разрешили проводить экскурсии, сказал он.
Что касается ковид-отелей, то они останутся.
"Власти обещают, что уберут ПЦР-тест и заменят его на экспресс-тест. Это будет не сразу, может, в конце месяца или в начале июня. Об этом тоже будет объявлено. Нет возможности делать такое количество ПЦР-тестов. Многие страны просят, чтобы туристы возвращались с ПЦР-тестом, а Греция не в состоянии такое количество делать. Греция сейчас будет заменять ПЦР-тест на экспресс-тест и просить, чтобы другие страны также не требовали ПЦР-тест", — рассказал Харитидис.
Он сообщил, что туркомпании и крупные отели уже готовы принимать туристов, набрали персонал, гидов.
"Главное, чтобы теперь открыли границы и турист поехал", — сказал глава компании.
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