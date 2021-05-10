АФИНЫ, 10 мая — ПРАЙМ. Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, включая российских, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних, сообщил РИА Новости управляющий директор туроператора "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

Он сослался на телеконференцию туроператоров и отельеров Крита с министрами туризма Харисом Теохарисом и защиты граждан Михалисом Хрисохоидисом, состоявшуюся 8 мая.

Официальный представитель правительства Аристотелия Пелони в понедельник подтвердила, что 14 мая откроется туризм, в конце недели представят санитарные протоколы и подробности.

МИД Греции сообщил в понедельник, что сопредседатели российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству — первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев — во вторник обсудят возобновление авиасообщения. Россия пока не дала разрешение на возобновление регулярных и чартерных рейсов. При этом Греция пока сохраняет ограничения на въезд российских граждан — до 4 тысяч в неделю.

АВИАСООБЩЕНИЕ Греция отмечает почти двукратный рост числа заявок от российских туристов

"Мы все замерли в ожидании завтрашнего дня. Надеемся, что завтра будет объявление. Греция 14 мая открывается, и есть заявления как министра туризма, так и премьер-министра, что Греция будет открыта без ограничений, откроются все воздушные гавани и не только. Карантин отменяется. Можно будет заезжать либо с отрицательным ПЦР-тестом, либо с полной вакцинацией, либо с антителами (после перенесенного коронавируса – ред.), хотя по антителам, думаю, еще будут вопросы, на 100% еще не определились", — сказал Харитидис.

"Но, с другой стороны, с российской стороны пока еще разрешения на полеты нет. Мы ждем, что будут сняты все ограничения, будут разрешены чартерные рейсы и регулярные рейсы, а не как сейчас грузопассажирские рейсы. На грузопассажирских рейсах нельзя заниматься туризмом", — сказал глава компании.

Он отметил, что в субботу на телеконференции с министрами туризма и защиты граждан туроператоры просили поменять НОТАМ, ограничивающий прием россиян, поскольку решение российской стороны ожидается 11 мая.

"Исходя из сегодняшнего НОТАМ, есть ограничение в 4 тысячи человек в неделю и не все воздушные гавани открыты. Теохарис сказал, что греческая сторона все сделала, направила письмо в правительство Российской Федерации, в котором ставит в известность, что ограничения будут сняты и что будет действовать с 14 мая", — сказал туроператор.

По его словам, министр защиты граждан Хрисохоидис рассказал, что направят дополнительно полицейских в аэропорты, чтобы быстрее проходили контроль граждане третьих стран, в основном России, Израиля и Великобритании, очередей не будет.

ПРОТОКОЛЫ

Санитарные протоколы по туризму не будут сильно отличаться от прошлогодних, сообщил туроператор. Греция частично открывает границы для туризма

"Почти все будет по протоколам прошлого года. Теперь мы ждем изменений. Во-первых, сейчас рестораны и бары работают до 23 часов. Говорят, что так же будет в отелях. Скорее всего, после 14 мая ограничения по времени будут сняты или будет продлена работа как минимум до 12 часов ночи. В отелях разрешили музыку, пока только диджеи, не живую музыку, но ее тоже, скорее всего, разрешат", — рассказал Харитидис.

По его словам, загрузку автобусов поднимут до 80% с 65%. В такси пока действует ограничение в 50%, и неизвестно, будут ли изменения.

"Масочный режим будет действовать в местах общественного пользования, как и везде. СМС с уведомлением о выходе из дома должны с 14 мая убрать, можно будет выходить свободно. Карантина не будет", — сказал Харитидис.

По его словам, на пляже маска не потребуется. Питание будет организовано так же, как и в прошлом году. "Буфеты, шведский стол будут работать. Не сам будешь брать еду, а сотрудники за плексигласом будут накладывать еду. Как и в прошлом году", — заметил Харитидис.

С 14 мая откроются музеи, археологические памятники уже работают, и туроператорам разрешили проводить экскурсии, сказал он.

Что касается ковид-отелей, то они останутся.

"Власти обещают, что уберут ПЦР-тест и заменят его на экспресс-тест. Это будет не сразу, может, в конце месяца или в начале июня. Об этом тоже будет объявлено. Нет возможности делать такое количество ПЦР-тестов. Многие страны просят, чтобы туристы возвращались с ПЦР-тестом, а Греция не в состоянии такое количество делать. Греция сейчас будет заменять ПЦР-тест на экспресс-тест и просить, чтобы другие страны также не требовали ПЦР-тест", — рассказал Харитидис.

Он сообщил, что туркомпании и крупные отели уже готовы принимать туристов, набрали персонал, гидов.

"Главное, чтобы теперь открыли границы и турист поехал", — сказал глава компании.

Читайте также:

В Греции надеются на восстановление рейсов с Россией в ближайшие дни