МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Купить самый дешевый тур на море на десять дней с захватом начала июня сейчас можно за 23 тысячи рублей с авиаперелетом. Минимальные цены на туры с заездами в период 25-31 мая снизились на многих курортах: сейчас самое время ловить выгодные предложения, особенно на юге России — пока места там еще есть. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что из-за приостановки авиасообщения России с Турцией и Танзанией до 1 июня временно нет турецких направлений и Занзибара. Зато есть Абхазия, где в начале июня уже можно купаться, и Кипр, куда уже, хотя и понемногу, но все же начали летать российские туристы.

АТОР отмечает, что данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 12 мая 2021 года для пакетных туров с вылетом 25-31 мая, продолжительностью 10 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура). Турэксперт рассказал, куда россиянам можно улететь в мае

ГДЕ В КОНЦЕ МАЯ — НАЧАЛЕ ИЮНЯ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ?

По данным сети "1001 тур", по минимальной цене тура на 10 ночей с перелетом на двоих в конце мая — начале июня лидируют курорты Крыма. Сюда можно приобрести тур за 22,9 тысяч рублей (в середине мая самая низкая цена была на 40% выше)

За Крымом по уровню ценовой доступности выстроились в ряд Абхазия, Сочи и Анапа. Отмечается, что минимальные цены на десятидневные туры в Абхазию с заездом в конце мая — начале июня несущественно выросли по сравнению с серединой мая.

Стартовые цены на туры в Сочи и Анапу на заезды 25-31 мая держатся на уровне 28,2 — 28,4 тысяч рублей за двоих с питанием (завтраки). В середине мая минимальные цены были выше, особенно в Сочи: 32,2 — 68,4 тысяч рублей на двоих. При этом, если по Анапе понижение незначительное, минимальная ценовая планка для Сочи очень сильно опустилась (снижение более чем в 2 раза). Это, скорее всего, отражает возросшее в ассортименте туроператоров количество бюджетных объектов, которые начинают работу ближе к сезону. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ ЗА РУБЕЖ В КОНЦЕ МАЯ — НАЧАЛЕ ИЮНЯ

После закрытия Турции выбор в этой категории невелик. Самое дешевое пляжное направление из зарубежных сейчас — Греция. Тур в Грецию с заездом в период 25-31 мая на 10 ночей на двоих с перелетом и завтраками в отеле 3* можно купить за 66,2 тысяч рублей на двоих.

Что же касается Кипра, то минимальные цены на туры на 10 ночей с перелетом опустились за две недели более чем на 20%: теперь самый дешевый тур с перелетом на Кипр и питанием (завтраки) стоит 80,1 тысяч рублей на двоих (против 106 тысяч рублей в прошлом замере на середину мая).

Снижаются, благодаря растущим объемам перевозки, и стартовые цены на ОАЭ: если тур на 10 ночей с заездом в середине мая в эту страну стоил от 120,4 тысяч рублей, то в конце мая — уже от 87,5 тысяч рублей (снижение на 27%).

Среди экзотических тропических пляжных направлений относительно дешевой можно назвать Кубу. Так, если в середине мая минимальная цена на десятидневные туры для двоих с перелетом была на уровне от 179,1 тысяч рублей, то для заездов 25-31 мая она снизилась: уже от 162,4 тысяч рублей. В Турции озвучили сроки возвращения к нормальной жизни

Мальдивы немного подорожали по минимальной планке. Если на середину мая самый дешевый десятидневный тур на двоих с авиаперелетом стоил 190,6 тысяч рублей, то на заезды в период 25-31 мая туров дешевле 198,6 тысяч рублей найти нельзя.

Самым дорогим направлением из доступных пакетных продолжают оставаться Сейшелы. Но и они дешевеют, благодаря увеличивающейся частоте авиарейсов. Отмечается, что минимальные цены на заезды в конце мая упали по сравнению с серединой месяца на 13%: сейчас самый дешевый тур на 10 ночей на Сейшелы можно купить за 227 тысяч рублей на двоих (ранее цены стартовали от 261 тысяч рублей).