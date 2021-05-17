МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские путешественники сразу после объявлении оперштаба о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией стали активно искать туры и авиабилеты в эти страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе агрегатора авиабилетов Aviasales. Россияне заинтересовались отдыхом в Мексике и Португалии

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в пятницу принял решение об открытии авиасообщения между Россией и пятью странами мира — Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Авиасообщение со всеми указанными государствами восстанавливается с 25 мая 2021 года.

"Сразу после появления информации о возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой и Португалией, количество поисковых запросов в эти страны выросло в два-три раза (вечером в пятницу и днем в субботу — ред.). Число поисков авиабилетов из России в мексиканский курортный город Канкун вырос на 108% по сравнению со средним количеством поисков в день за последнюю неделю. В Мехико — на 93%", — сообщили в компании.

В агрегаторе авиабилетов отметили, что пользователи искали билеты в Исландию в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще. Сан-Марино открывает заявки для вакцинного туризма со "Спутником V"

"Из этих стран для туристов открыты Мексика и Португалия. Попасть в Португалию смогут только путешественники с действующей визой", — добавили в Aviasales.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру также выяснил, как туристы отреагировали на новость. "Билеты в Португалию 15 мая искали в 4 раза чаще, чем в среднем в течение месяца до этого, 16 мая поисков было уже меньше, но все равно в 2,5 раза больше, чем ранее. Поиски билетов на Мальту и в Исландию выросли в 5 раз, в Мексику — в 2,5 раза, в Саудовскую Аравию — в 2 раза", — сообщили в компании.

Аналитики Туту.ру отметили, что о пропорциональном росте продаж речи не идет. "Всплеск поисков сейчас всегда происходит на фоне новостей о том, что возобновляется авиасообщение с той или иной страной или же вводятся какие-то послабления для российских туристов", — заключили в сервисе.