МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) ожидает информации о возможности возобновления полетов в Турцию в конце мая, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе во вторник на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Сбербанк запустил приложение для выявления COVID-19 по кашлю

"По Турции ведутся переговоры, приезжала турецкая делегация. По нашей информации, на этой неделе станет известно, когда отправится российская инспекционная делегация в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан. И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с ней", — сказала Ломидзе.

Говоря о других популярных направлениях отдыха и возможных планах их открытия, глава ассоциации отметила, что сейчас в Болгарию, Черногорию и Хорватию летают грузо-пассажирские рейсы, туристы в некоторых из этих стран также добираются через другие страны с пересадками — как правило, через Ригу, Варшаву и Сербию, по прежнему закрыта для туристов из РФ Португалия, кроме Мадейры.

"Что касается Испании и Италии, то там начался серьезный процесс по снятию ограничений, допуска иностранных граждан, но пока это не касается россиян. Хотя испанский визовый центр начал принимать документы на оформление виз. Заявление и итальянской стороны с невероятной силой возрождают надежду, что, возможно, Италия в течение этого летнего сезона откроется", — добавила Ломидзе.

Она также отметила, что только обеспеченные туристы из РФ имеют возможность добираться до европейских стран после того, как там снимают экономические ограничения. Это касается не только Италии и Испании, но и Германии и даже частично Великобритании.

"Когда в стране снимаются ограничения и она готова к приему иностранных граждан, может даже не туристов, то у ограниченного круга потребителей есть возможность туда добраться. Но мы не можем это называть возобновлением туристического сообщения и развитием туристических отношений. Пока потока путешественников в европейские страны нет и сроки его возобновления на данный момент не ясны", — заключила исполнительный директор АТОР.