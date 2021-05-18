МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россияне бронируют летние путевки максимум за две-три недели и выбирают, в первую очередь, дорогие объекты размещения, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Туристы абсолютно точно готовы путешествовать и не готовы отказываться от поездок даже в сложной ковидной истории. Но планируя их и имея твердое намерение поехать отдохнуть, туристы это делают в последний момент. Глубина продаж сейчас очень небольшая, максимум — две-три недели. Напомню, что в 2019 году она была от двух-трех месяцев", — подчеркнула Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что активно продаются путевки на май и июнь, а вот на июль-август динамика несколько снижена, но Ломидзе уточнила, что сейчас уже начинает набирать темпы бронирование на вторую половину лета.

"Туристы боятся бронировать сильно наперед и их опасения обоснованы и понятны. Если говорить о зарубежных направлениях, то они боятся внезапного закрытия стран и изменения эпидемиологической ситуации. Если говорить о внутренних, то туристы опасаются всплесков, которые могут повлиять на времянахождение на курортах, как например, это было в Ивановской области, которая 30 апреля объявила локальный локдаун", — уточнила она. АТОР в конце мая ожидает информации о возобновлении полетов в Турцию

Ломидзе также сообщила, что бронируя летние направления, как это было и на майских праздниках, туристы, в первую очередь, раскупают четырех- и пятизвездочные отели как в России, так и за рубежом.

Отвечая на вопрос, как россияне провели майские праздники, глава ассоциации сообщила, что, как и предполагалось, они стали очень успешными. "Было очевидно, что динамика будет позитивной, но плюс 70%, как это продемонстрировал Крым, и примерно плюс 50% в среднем по всем курортам Краснодарского края — феноменальный успех, даже в нынешних обстоятельствах", — указала она.