МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Повышение цен на летний сезон не сказывается на спросе и не влечет за собой отток туристов, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе во вторник на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". АТОР в конце мая ожидает информации о возобновлении полетов в Турцию

"Цены на российский и зарубежный туристический продукт выросли. Средняя стоимость востребованного продаваемого отдыха выше, чем была в 2019 году или в 2020-м. Важный аспект: повышение цен не влияет на спрос и не происходит оттока туристов", — сказала Ломидзе.

"Исходя из этого, мы сделали вывод, что наиболее активная аудитория, путешествующая как по стране, так и за рубежом, — это обеспеченные туристы, туристы с доходом средним и выше среднего. Бюджетные туристы до последнего придерживают деньги и не так активно путешествуют, как обеспеченные", — продолжила она.

Ломидзе также отметила, что рост туристического потока в России не привел к росту жалоб на качество отдыха. "Жалобы на несоответствие цены и качества были всегда. Сказать, что в этом году особо изменилась ситуация и жалоб стало больше, мы не можем. Мы не можем утверждать, что зафиксирована положительная динамика в вопросе цена/качество", — сказала глава ассоциации.

Инфраструктура и сервис во многих российских местах размещения еще далеки от совершенства, продолжила она, однако есть и положительные отзывы, которые поступают от российских туристов. "Есть потребители, которые приятно удивлены тем, что они встретили в некоторых городах. В первую очередь — очень доброжелательное обслуживание", — добавила Ломидзе.