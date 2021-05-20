МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Уже целый месяц как в Тунисе открылся туристический сезон-2021. На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) подробно рассказали, каковы правила въезда в эту страну для организованных и самостоятельных туристов, как работают и по каким процедурам обслуживают туристов отели и другие туристические объекты, а также что открыто, а что пока нет.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В ТУНИС ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТУРИСТОВ?

Туристы, которые прибывают в страну чартерными или регулярными рейсами в рамках организованных поездок через туроператора, освобождаются от обязательной самоизоляции по прибытии в Тунис при выполнении следующих условий:

Предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета в распечатанном виде на английском языке с оригинальной синей печатью. Дети до 12 лет освобождаются от сдачи ПЦР-теста;

Наличие при себе ваучера, подтверждающего бронирование и оплату организованного тура;

Соблюдение правил санитарного протокола Туниса (социальная дистанция, масочный режим, мытье рук и так далее);

Заполнение специальной формы (анкеты здоровья) на этом сайте). Этот документ потребуется в распечатанном виде на всех туристов, включая детей. Ещё одна популярная у россиян страна вводит локдаун

Как отметили в принимающей компании Carthage Group, необходимо обратить внимание на информацию, которая содержится на второй странице "анкеты здоровья": она касается санкций за несоблюдение санитарного протокола.

Так, за нарушение протокола грозит штраф в размере 120 динаров (45 долларов), при этом службы профилактики и контроля уполномочены применить наказание и в виде тюремного заключения (6 месяцев). Подписывая "анкету здоровья", турист подтверждает, что знает о возможном наказании за нарушение мер профилактики COVID-19.

АТОР напоминает, что Тунис официально признал российскую вакцину "Спутник V", однако это обстоятельство пока не дает никаких послаблений привитым россиянам при въезде в страну.

"В Тунисе сертификат о вакцинации (любой вакциной) или тест на антитела не являются заменой отрицательному результату ПЦР-теста на COVID-19", — пояснили представители DMC-оператора.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ГОРАЗДО СТРОЖЕ

В отличие от туристов, прибывающих по линии туроператоров, самостоятельных путешественников ждут более строгие правила въезда в Тунис. Туристам назвали три доступные альтернативы Турции

Так, в период с 3 по 16 мая по прибытии им необходимо соблюдать 7-дневный карантин в одном из отелей, определенном властями, а также сдать 2 платных ПЦР-теста на коронавирус (на 5 и 7 день пребывания). Два ПЦР-теста обойдутся в 340 динаров (порядка 126 долларов).

Расходы на проживание в карантинном отеле несет путешественник, который должен предоставить документ о бронировании отеля из официального списка гостиниц при посадке на рейс в Тунис. Список отелей и тарифы на размещение можно посмотреть по этой ссылке.

По информации Carthage Group, правила въезда самостоятельных туристов после 16 мая 2021 года пока не были обнародованы.