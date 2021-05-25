МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Задолженность туроператоров перед путешественниками за несостоявшиеся туры в Турцию, авиасообщение с которой приостановлено с 15 апреля по 1 июня, составляет порядка 20 миллиардов рублей, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин во вторник на 14-й международной конференции Digital Aviation & Travel Forum. Туристам назвали три доступные альтернативы Турции

"Наши цифры таковы: 40 миллиардов рублей была задолженность туроператоров перед туристами из-за отмененных (в 2020 году — ред.) туров. Сейчас эта цифра выглядит намного симпатичнее, всего осталось 14 миллиардов, но, увы, закрытие Турции привело к тому, что еще 20 миллиардов перенесенных туров нужно будет выполнять в перспективе", — сказал Горин.

Вице-президент АТОР также рассказал, как себя ведут туристы в случае закрытия границы с Турцией.

"Мы провели исследование, из 500 тысяч туристов, которые не смогли полететь в Турцию, только 15% перебронировали свои туры на Россию, 18% — в другие страны, а 60% и более приняли решение ждать открытия Турции и перенесли сроки поездок", — добавил Горин.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в конце апреля на брифинге попросила туроператоров до решения властей не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию.

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