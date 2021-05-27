МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Самый дешевый тур на море на 10 ночей с вылетом в середине июня сейчас можно приобрести за 26 тысяч рублей на двоих — и это с авиаперелетом и несмотря на сезонный рост цен в начале лета. Об этом рассказали на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также там сравнили минимальные и средние цены по популярным летним пляжным направлениям и стартовые цены на городские и активные туры с заездами 10-16 июня. Отмечается, что за основу были взяты данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

Из-за приостановки авиасообщения России с Турцией и Танзанией до 1 июня (пока новых дат не озвучено) в данном ценовом рейтинге все также временно отсутствует турецкое направление и Занзибар. Зато появилась Мексика, куда с 29 мая начинают выполнять прямые рейсы туроператоры.

АТОР отмечает, что данный замер минимальных и средних цен был сделан вечером 26 мая 2021 года для пакетных туров с вылетом 10-16 июня и продолжительностью 10 ночей. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание (в зависимости от программы тура). Турция может вскоре отменить требование ПЦР-тестов для россиян

В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ОТДЫХ НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Согласно данным туроператоров, летом 2020 года более 90% россиян остановили свой выбор именно на пляжном отдыхе, и лишь немногие выбрали экскурсионный и городской туризм. Летом на морское побережье в основном устремляются семьи с детьми. По данным сети "1001 тур", в середине июня хотя бы один ребенок был в составе 71% заявок на туры. Напомним, что на туры с вылетом в конце мая заявок от родителей с детьми было 54%, на майские праздники 41% туристов ездили отдыхать с детьми, а в середине апреля — только 21%.

В середине первого летнего месяца цены на большинство пляжных направлений минимальные цены на пакетные туры поднялись по сравнению с турами в конце мая-начале июня. Однако, как отмечают в АТОР, это естественно, так как стартует "высокий" сезон.

Так, на даты вылетов 10-16 июня по минимальной цене пляжного тура на 10 ночей с включенным авиаперелетом лидируют курорты Крыма — сюда можно приобрести тур за 26 тысяч рублей на двоих. За Крымом по уровню ценовой доступности в нынешнем рейтинге Сочи и Анапа.

В целом, диапазон минимальных цен на десятидневные туры с перелетом из Москвы на эти три черноморских курорта (Крым, Сочи и Анапу) для вылетов 10-16 мая выглядит как 26 —31,9 тысяч рублей за тур на двоих. Сезонное повышение очевидно, замечают в АТОР: для туров с вылетом на эти курорты в конце мая он был 22,9 — 28,4 тысяч рублей.

Абхазия, в связи с серьезно возросшим спросом, в середине июня выглядит дороже российских курортов по минимальной планке, рост цен более существенный. Так, если в конце мая — начале июня тур на 10 ночей сюда можно было купить за 29,1 тысяч рублей с перелетом на двоих, то на вылеты 10-16 июня наиболее низкая цена такого турпакета — уже 39,9 тысяч рублей на двоих.

АТОР напомнила россиянам о том, что ценообразование на южных морских курортах динамическое — дешевые варианты сейчас разбираются почти мгновенно.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ ЗА РУБЕЖ С ВЫЛЕТОМ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ

В связи с временным отсутствием пакетных предложений по Турции на середину июня, зарубежный пляжный отдых (за исключением Абхазии) не выглядит дешевым, если говорить о минимальных ценах.

Самое дешевое пляжное направление в середине июня, судя по цене продажи туров сейчас — это ОАЭ. Хотя самый дешевый тур в Эмираты с заездом в период 10-16 июня на 10 ночей на двоих с перелетом и завтраками в отеле 2* можно купить за 82,4 тысяч рублей на двоих.

Цены на пляжную Грецию пока вполне адекватные — 90 тысяч рублей на двоих, но они "виртуальные" (так как вопрос расширения программы перелетов российских авиакомпаний на курорты этой страны по-прежнему висит в воздухе).

Если говорить о более реальных ценах, то в Европе наиболее низкая минимальная цена зарубежного пляжного тура будет на Кипре. 111,9 тысяч рублей на двоих за 10 ночей в отеле 2* с завтраками: это реальный минимум для зарубежных туров в Европу. Далее идет Хорватия, где цены на десятидневные туры с перелетом стартуют от 120,8 тысяч рублей на двоих.

Карибская пляжная экзотика с заездом в середине июня минимально стоит 150 —160 тысяч рублей за десятидневный тур.

Куба на все включено подешевела в районе 9-10% (лето — не высокий сезон). И благодаря этому она пока дешевле, чем новинка — Мексика по минимальным ценам. Впрочем, средние цены на отели Мексики с системой "все включено" сейчас очень "вкусные", дальше таких может и не быть.

Стартовые цены на отдых на экзотических островах Индийского океана (Мальдивы и Сейшелы) с заездом в середине июня тоже немного понизились по сравнению с концом мая — наступает "низкий" летний сезон. Еще одна страна открывает свои границы для россиян

ГОРОДСКОЙ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ: БАЙКАЛ ДЕШЕВЛЕ СЕРБИИ

Первенство по ценовой доступности среди городских туров на период 10-16 июня принадлежит Санкт-Петербургу. Однако если самый дешевый тур в Северную столицу с заездом в конце мая можно было купить за 29,7 тысяч рублей на двоих с завтраками и перелетом, то на заезды в середине июня минимальная цена стала уже 38,6 тысяч рублей на двоих за те же 10 ночей.

Чуть подешевели по минимальной планке цены на сити-туры в Калининград на 10 ночей. На вылеты 10-16 июня стартовая цена уже от 44,4 тысяч рублей на двоих (против 49,4 тысяч за аналогичные туры в конце мая).

Десятидневные туры в Белград по минимальной планке к концу мая в очередной раз стали дешевле: теперь цены на них начинаются от 97,8 тысяч рублей на двоих с перелетом и завтраками. Ранее (на заезды в конце мая) цены на такие туры стартовали от 104,8 тыс. р. на двоих.

Что касается активного отдыха, то продолжают держать хорошую планку ценовой доступности туры на Алтай — десятидневный тур на двоих с заездом в период 10-16 июня может обойтись 37,6 тысяч рублей (небольшое подорожание по сравнению с заездами в конце мая).

Десятидневные туры на Байкал выросли по минимальным ценам. На сегодняшний день тур с заездом в середине июня можно приобрести только за 90,5 тысяч рублей на двоих (включенный авиаперелет, завтраки). Всю весну цены на такие туры на Байкал держались на уровне 73-75 тысячи рублей на двоих.