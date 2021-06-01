МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. До самого вечера понедельника оперштаб тянул интригу с открытием Турции. Ситуация с коронавирусом в этой стране стремительно улучшается, но достаточно ли этих эпидемиологических показателей для руководства России, сказать с уверенность не мог никто. Впрочем, на моментальное открытие границ для туристов надежды и не было, скорее путешественников интересовали сроки продления ограничений. В итоге, запрет авиасообщения с Турцией продлён на три недели, до 21 июня включительно. Россия продлевает ограничение на полеты в Турцию

При этом с 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. Увеличится количество регулярных рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

ОТКРЫТЫ, НО ЗАКРЫТЫ

Однако не все из перечисленных стран готовы принимать российских туристов. В Австрию, Венгрию, Люксембург и Маврикий пока не пустят. Въехать в эти страны смогут только отдельные категории граждан (как правило, люди с видом на жительство или имеющие близких родственников в этих странах).

В остальных открытых странах сохраняются специфичные требования для въезда россиян. "Например, для полёта в Хорватию, помимо действующей визы, потребуются результаты теста, сделанного максимум за 48 часов до прилёта, и заполненная специализированная онлайн-форма. А если турист вакцинирован (в том числе препаратом "Спутник V"), ему необходимо предъявить подтверждающий сертификат", — отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

В Марокко дополнительно к тесту нужно показать ваучер от отеля или приглашение от принимающей стороны. А в Ливане, если путешествие будет длиться больше недели, понадобиться сдать ещё один ПЦР-тест по прилёте, говорит эксперт.

"Также у вас потребуют медицинскую страховку, покрывающую лечение коронавируса, и установку специального мобильного приложения (covidlebtrack). Кроме того, для всех приезжающих в страну действует самоизоляция в течение 72 часов. От необходимости соблюдать карантин избавлены те, кто уже переболел", – добавила она.

Впрочем, если наши туристы и полетят в Марокко, то таких будет единицы. Дело в том, что рейсы из Москвы будут не на курорты (Касабланку, Марракеш, Агадир), а в столицу Рабат, которая удалена от популярных мест, пояснила генеральный директор агентства "Тур-де-Тур" Лилия Капцова.

"То же самое и с Хорватией. Перелеты будут не в курортные города, а в столицу Загреб. Лететь отдыхать на море в Хорватию – то же самое, что лететь на курорты Египта через Каир. Дорого и совсем не легко", — отметила эксперт.

Что касается Ливана или, например, Албании, то эти страны вообще никогда не были популярны у туристов. Штрафы, пенсии и цены на продукты. Что ждет россиян с 1 июня

"Наиболее часто среди вышеперечисленных стран самостоятельные путешественники выбирали Хорватию: доля бронирований от всех купленных за рубеж авиабилетов в 2019 году составила 0,3%. В Марокко отправлялись в 0,1% случаев. Ливан и Албания имели доли 0,06% и 0,05% соответственно. Вероятно, в связи с ограниченными возможностями международных перелётов, которые доступны туристам из России, возобновление авиасообщения может привести к росту спроса на поездки в эти страны", — констатирует Шелехова.

ТАК КУДА ЛЕТЕТЬ НА МОРЕ?

Пожалуй, единственное заграничное направление, которое возможно будет пользоваться популярностью у россиян, которые хотят отдохнуть на море — Греция. "С 10 июня рейсы из Москвы до Афин будут увеличены до 8 в неделю. На популярные у туристов острова — Крит, Корфу, Родос — мы не летим", — говорит Капцова.

Некоторые россияне планируют свой отдых на ранее открытых курортах – на Кипре, Кубе, в Мексике и Тунисе. Но по словам директора турагентства "Тур-де-Тур", семидневный отпуск там встанет в копеечку. К примеру, на Кипре за двоих придется заплатить в среднем 100-130 тысяч рублей за неделю, а провести отпуск в Мексике будет стоить не менее 190 тысяч рублей.

ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ

Пока билетов по открытым с 10 июня направлениям на сайтах авиакомпаний не появилось. Когда это произойдет, определенно сказать никто из опрошенных экспертов не может.

"Появление новых рейсов зависит от того, когда авиакомпании получат все необходимые разрешения, и как они сформируют свои полётные программы. А стоимость перелётов после возобновления авиасообщения станет корректироваться, исходя из спроса", — поясняет Шелехова.

В 2019-м средняя цена авиабилета из Москвы в Загреб в одну сторону составила 15 900 рублей, в Рабат — 10 700 рублей, в Тирану — 9000 рублей и в Бейрут — 13 300 рублей, говорит она. Разумеется, российская альтернатива доступнее. Цены на билеты по южным направлениям в июне начинаются от 3-4 тысяч рублей. Зона риска. Почему до сих пор не продают туры в Грецию и Египет

"Билеты на чартерные рейсы должны быть преимущественно дешевле, чем на регулярные, но цена будет зависеть от того, какой окажется заполняемость рейсов. Также в современных условиях на повышение стоимости авиабилетов влияют дополнительные затраты на обеспечение требований Роспотребназдзора", — добавляет профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта, РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Шелехова добавляет, что самостоятельные путешественники, безусловно, не остаются застрахованы от переноса или отмены рейсов. Кончено, при возникновении необходимости сдать или вернуть свои билеты самостоятельные туристы, как и ранее, смогут сделать это. Однако, отпуск, как правило, берется заранее и на определенные даты. Это значит, что альтернатива забронированному курорту может оказаться слишком дорогой.