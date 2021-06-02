МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. 31 мая 2021 года Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом открыл новые направления для возобновления авиарейсов. Среди них была обозначена столица Марокко — Рабат. Но затем в течение дня 1 июня информация на сайте правительства поменялась, и вместо Рабата пунктом прибытия в Марокко теперь указана Касабланка. При этом частота рейсов не была изменена — 2 раза в неделю. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Курорты по карману. Как отдохнуть в "свежеоткрытых" странах

Как отмечают турэксперты, "если следовать логике предыдущих открытий направлений, это означает, что 2 рейса в неделю сможет выполнять российский авиаперевозчик и еще 2 рейса в неделю — авиакомпания из Марокко".

Касабланка — популярный пункт прибытия туристических авиарейсов в Марокко. Более того, несколько перевозчиков уже получили допуски на направление от Росавиации. Так, например, в марте этого года Nordwind получил допуски в Касабланку и Агадир из Москвы, S7 Airlines — из Москвы в Касабланку.

Напомним, что граница Марокко открыта для российских туристов с сентября прошлого года. Грузопассажирские рейсы из Москвы выполняет Royal Air Maroc. Ранее сообщалось, что с 30 апреля к ней присоединится и российский авиаперевозчик S7.