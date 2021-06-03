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https://1prime.ru/tourism/20210603/833840711.html
Россиянам назвали самые дорогие туристические направления
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ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова возглавили список самых дорогих туристических направлений из России в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой... ПРАЙМ, 03.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова возглавили список самых дорогих туристических направлений из России в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные оператора фискальных данных OFD.
Самый дорогой тур в ОАЭ, купленный российскими туристами, обошелся в два миллиона рублей. На втором месте — поездка на Мальдивы (1,5 миллиона рублей), на третьем — Сейшельские острова (840 тысяч рублей).
Что же касается российских регионов, то среди них лидером по стоимости тура стал Сахалин. Один из туров на остров обошелся покупателю в 360 тысяч рублей.
При этом наиболее популярными местами отдыха среди россиян стали регионы страны — на их долю пришлось 80,74% путевок. В тройку также вошли Абхазия (4,49%) и ОАЭ (3,12%).
Самым востребованным направлением внутрироссийского отдыха стал Сочи, на втором месте — Крым.