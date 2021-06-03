МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. ОАЭ, Мальдивы и Сейшельские острова возглавили список самых дорогих туристических направлений из России в мае. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные оператора фискальных данных OFD. Власти Турции упрощают правила въезда для российских туристов

Самый дорогой тур в ОАЭ, купленный российскими туристами, обошелся в два миллиона рублей. На втором месте — поездка на Мальдивы (1,5 миллиона рублей), на третьем — Сейшельские острова (840 тысяч рублей).

Что же касается российских регионов, то среди них лидером по стоимости тура стал Сахалин. Один из туров на остров обошелся покупателю в 360 тысяч рублей.

При этом наиболее популярными местами отдыха среди россиян стали регионы страны — на их долю пришлось 80,74% путевок. В тройку также вошли Абхазия (4,49%) и ОАЭ (3,12%).

Самым востребованным направлением внутрироссийского отдыха стал Сочи, на втором месте — Крым.