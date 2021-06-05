С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Туристическая отрасль России не теряет надежды на открытие перелетов на популярные зарубежные курорты, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах ПМЭФ. Ростуризм надеется, что Турция откроется для туристов в ближайшее время

"Мы не теряем надежды, что будет открыто авиасообщение с популярными массовыми зарубежными направлениями, которые готовы принимать российских граждан с прививкой или тестом на коронавирус. Если этого не произойдет, то развилка по развитию событий в индустрии, включая положение туркомпаний, приведет к неприятным последствиям", — сказала Ломидзе.

По словам главы АТОР, туротрасль ожидает, что в течение ближайших нескольких дней станет понятно, каким будет сезон. "После ряда довольно важных и судьбоносных заявлений в рамках ПМЭФ в течение нескольких дней станет понятно, чего нам ждать от сезона в широком смысле этого слова", — пояснила она.

Глава АТОР отметила, что на российских курортах ожидаемый повышенный спрос вызвал рост цен.

"С одной стороны, отсутствие конкуренции привело к тому, что многие открыли для себя регионы России, а с другой — к необоснованному повышению цен. При этом мы категорически против регулирования цен сверху, на уровне государства. На круглом столе в рамках ПМЭФ замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова сказала правильную вещь — единственный способ удерживать цены на уровне соответствия сервису — конкуренция. Сейчас нужна конкуренция со стороны популярных выездных направлений, чтобы выпустить пар. Потому что цены повышаются не только для туристов, но и для жителей этих регионов, которые там живут", — указала Ломидзе.