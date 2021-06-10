МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры составляет 44 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Россияне рассказали, куда поедут на длинные выходные

"Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле 2021 года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 миллиардов рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 года. Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что на сегодняшний день выезд с туристическими целями возможен в 21 страну, при этом из них только в 11 стран есть относительно массовый спрос и на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозки — менее 10% от объемов 2019 года. Между тем ряд стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов, уже заявили о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду.

"В числе требований к туристам, въезжающим из России – отрицательный тест ПЦР, наличие антител к COVID-19 или подтверждение вакцинации. Такие условия для въезда россиян уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис", — уточнила она. Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми этим летом

"При этом ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены морского отдыха уже второй год. Официальное возобновление перевозки за рубеж, как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать российских туристов, позволит сохранить планы на отдых россиян в этом сезоне и снизит волну недовольств в сложившейся ситуацией", — добавила Ломидзе.

АТОР в среду направила письмо в адрес главы оперштаба, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России. Копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.