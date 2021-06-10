МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо в адрес главы оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. В АТОР подсчитали задолженность перед россиянами за несостоявшиеся туры

Письмо подписано первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем.

"Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов. Это снизит социальную напряжённость, предоставив туристам, возможность совершить запланированное путешествие, а также позволит туроператорам уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам и избежать, таким образом, резонансных конфликтных ситуаций с потребителями", — говорится в обращении.

Разрешение для въезда российских граждан, по данным АТОР, уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих стран, показатели заболеваемости COVID-19 у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной для въезда россиян, сообщает АТОР. Туроператоры оценили пользу от роста числа полетов в Афины

"Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом РФ – скорейшей массовой вакцинации населения. Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 миллионов человек", — уточняется в письме.

В АТОР выражают надежду, что их предложение будет рассмотрено и вопрос об открытии популярных туристических направлений решится в кратчайшие сроки.