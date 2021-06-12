МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Гражданам, которые переболели COVID-19 и собираются в отпуск, не стоит забывать о ряде рисков для здоровья, сообщил "РБК". Дело не только в постковидном синдроме, но и в дополнительном стрессе для организма в результате адаптации, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок. Правительство выделит еще 4,5 миллиарда рублей на кешбэк на детский отдых

По его словам, постковидный синдром может проявиться в срок до двух месяцев после выздоровления.

«Основные проблемы постковида — это повышенная свертываемость крови и нарушение работы самых разных систем: пищеварительной, нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой. Этот синдром часто развивается внезапно: вчера человек был абсолютно здоров, а сегодня у него скрутило живот и его везут в хирургию. Представляете, что будет если он будет в это время на курорте?» — считает Болибок.

Другой негативный фактор — жаркий климат.

«Если люди выезжают в жаркую страну, у них в процессе адаптации автоматически увеличивается потоотделение, а кровь сгущается. Это риск тромбозов. А основные осложнения COVID-19 — это как раз микротромбозы и тромбозы крупных магистральных сосудов. Поэтому я бы крайне не рекомендовал менять климат на более теплый. Отдыхать лучше в своей широте, например в местном санатории», — пояснил врач.

Читайте также:

Ростуризм назвал дату начала нового этапа продаж путевок с кешбэком