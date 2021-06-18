Россия восстановит авиасообщение с Турцией 22 июня
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", — заявила Голикова в ходе брифинга.
В Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60 до 90%, заявила Голикова.
"Важно отметить, что организована вакцинация персонала. Уровень вакцинирования по заявлениям турецких властей представляет в отелях от 60 до 90", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.
В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился, сообщила вице-премьер.
"Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся", — рассказала Голикова на брифинге.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
"Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости конечного фонда на сегодняшний день", — добавила Голикова.
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