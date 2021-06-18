МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решения об открытии с 28 июня авиасообщения с рядом стран, среди которых США, Болгария, Италия и Кипр, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Туроператоры готовы немедленно возобновить чартеры в Турцию

"Я бы хотела обратить внимание, что в ходе обсуждения на заседании оперативного штаба был принят ряд решений об открытии с 28 июня 2021 года авиационного сообщения с некоторыми государствами… Принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярно основе с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами (Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк), Королевством Бельгия по маршруту Москва — Брюссель", — заявила Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.

Голикова добавила, что кроме того предложено возобновить авиационное сообщение с Болгарией по маршрут Москва — София, Москва- Варна, Москва — Бургас, и также с этими болгарскими городами и отдельными российскими аэропортами международного значения. Также принято решение возобновить авиационное сообщение с Иорданией по маршрутам Москва — Оман и Москва — Акаба, и с Ирландией по маршруту Москва — Дублин. Россия возобновляет авиасообщение с Турцией 22 июня

"Также предложено возобновить на взаимно основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой по маршрутам Москва — Рим, Москва — Милан, Москва — Венеция, Москва — Неаполь. Также с Республикой Кипр по маршрутам Москва — Ларнака и Москва — Пафос, а также по некоторым международным аэропортам на территории Российский Федерации также с Республикой Кипр", — уточнила Голикова.

По ее словам, также решено возобновить на взаимной основе авиационное сообщение с Северной Македонией по маршруту Москва — Скопье, пока с частотой одного рейса в неделю.

Помимо этого, Голикова заявила об увеличении числа авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию с 28 июня. Собянин призвал бороться с COVID не только путем ограничений

"Предложено увеличить количество рейсов с Республикой Австрия, с Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, с Греческой Республикой включая острова, входящие в состав Греческой Республики — Ираклион, Родос, Корфу, Араксос. И так же, как и в случае с другими государствами, авиационное сообщение с Греческой Республикой будет возобновлено по ряду международных аэропортов, находящихся на территории субъектов Российской Федерации ",- сказала Голикова.

Также, по ее словам, принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, а также о расширении полетов по городам этих государств.

"Как я уже сказала, мы предполагаем, что возобновление полетов и увеличение авиационного сообщения произойдет 28 июня. В настоящее время уполномоченным органам власти РФ поручено подготовить необходимые документы для организации этой работы ", — сказала Голикова.

Голикова попросила россиян вакцинироваться при планировании отпуска, так как ряд государств будет пускать только вакцинированных.

"При планировании отпуска просьба все-таки вакцинироваться, потому что в ряде государств принято решение о том, что на территорию этих государств пропускаются граждане, вакцинированные соответствующими вакцинами", — сказала Голикова на брифинге.

Кроме того, как сообщила Голикова, оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение об открытии границ России для граждан Китая и Лихтенштейна.

"Оперативным штабом было принято решение, которое будет предложено утверждение председателю правительства о включении граждан Китайской Народной Республики и княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечень иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в российскую Федерацию", — заявила Голикова.

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