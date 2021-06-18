МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Россия с 28 июня возобновляет международное авиасообщение с рядом стран, самолеты, в частности, полетят в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Дублин, Рим, Венецию и Милан, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. По итогам принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения с рядом государств. Россия возобновляет полеты в США, Болгарию и Италию с 28 июня

"Бельгия по маршруту Москва — Брюссель 4 рейса в неделю; — Болгария по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", — отметили в штабе.

Авиасообщение с Иорданией возобновляется по маршрутам Москва — Амман и Москва — Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Ирландией по маршруту Москва — Дублин с частотой 2 рейса в неделю, с Италией по маршрутам Москва — Рим и Москва — Милан 4 рейса в неделю, Москва — Венеция и Москва — Неаполь 2 рейса в неделю.

Также авиасообщение с Кипром возобновляется по маршрутам Москва — Ларнака 4 рейса в неделю, Москва — Пафос 3 рейса в неделю, из всех аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте, с Северной Македонией по маршруту Москва — Скопье с частотой 1 рейс в неделю.

Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю. Россия возобновляет авиасообщение с Турцией 22 июня

Помимо этого, Россия с 28 июня увеличивает число рейсов в Вену, Афины, Белград, Доху и Хельсинки, сообщили в оперативном штабе.

Согласно сообщению, вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Как отметили в штабе, с 28 июня будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе по маршруту Москва — Вена с 2 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Москва — Баку с 3 до 4 рейсов в неделю, по маршруту Москва — Ереван с 5 до 6 рейсов в неделю, по маршрутам Москва — Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва — Салоники и Москва — Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва — Родос и Москва — Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва — Араксос и Москва — Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте. Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах

Также ожидается увеличение рейсов по маршрутам Москва — Доха с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург — Доха с частотой 2 рейса в неделю, по маршрутам Ростов-на-Дону — Белград и Краснодар — Белград 2 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршруту Москва — Хельсинки с 7 до 14 рейсов в неделю, по маршрутам Москва — Сплит, Москва — Дубровник, Москва – Пула с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте по маршрутам Москва — Женева и Москва — Цюрих с 3 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что с 28 июня возобновляются перелеты за границу из международных аэропортов Брянска и Ульяновска.

"Также оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", — сообщили журналистам в штабе.

Вместе с тем, оперштаб продлил запрет на полеты в Танзанию.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании, действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", — говорится в сообщении.

Несколько сотен тысяч россиян готовы отправиться в страны, авиасообщение с которыми будет возобновлено, среди них Кипр, греческие острова, Болгария, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"На наших курортах был полный аншлаг в июне. Но они не смогли бы, при всем желании, вместить всех желающих, ведь есть еще туристы, которые приобретали туры в 2020 году. Все зависит от частоты и возможности поставить чартерные рейсы, но открытие новых направлений позволит удовлетворить запросы тех туристов, которые практически целый год ждали отдыха. Это несколько сотен тысяч человек", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что динамика бронирований российских курортов на июль и август уже заметно снизилась. "На эти месяцы не такой ажиотаж по бронированиям, как был на июнь. За последнюю неделю динамика бронирований сильно сократилась, потому что люди стали бояться, что регион закроется на локдаун", — добавила она.

Комментируя восстановление авиасообщения между Россией и Турцией, Ломидзе отметила, что это "настоящий праздник" для отрасли, однако туристам нужно будет запастись терпением. "Я думаю, что в понедельник будет понятно по частоте и допуску чартеров в Турцию", — заключила глава АТОР.

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