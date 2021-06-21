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https://1prime.ru/tourism/20210621/833987878.html
Отдых в России может стать дешевле из-за открытия Турции
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Российские туроператоры готовятся снижать цены на отдых на фоне открытия регулярного авиасообщения с Турцией, передает Business FM со ссылкой на вице-президента Ассоциации... ПРАЙМ, 21.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры готовятся снижать цены на отдых на фоне открытия регулярного авиасообщения с Турцией, передает Business FM со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.
Он оценивает ситуацию как хорошую для отечественных туристов.
"Мы столкнулись с ситуацией, когда просто не можем ничего предложить на июль-август из категории отелей четыре-пять звезд на наших популярных морских курортах", — сказал Горин радиостанции.
Он также добавил, что туристы не отменяют бронирование отелей на черноморском побережье, несмотря на появившуюся возможность отдохнуть в Турции. Август, по словам Горина, сейчас активно бронируется.