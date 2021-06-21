МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры готовятся снижать цены на отдых на фоне открытия регулярного авиасообщения с Турцией, передает Business FM со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина. Россиянам рассказали, откуда полетят первые чартерные рейсы в Турцию

Он оценивает ситуацию как хорошую для отечественных туристов.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда просто не можем ничего предложить на июль-август из категории отелей четыре-пять звезд на наших популярных морских курортах", — сказал Горин радиостанции.

Он также добавил, что туристы не отменяют бронирование отелей на черноморском побережье, несмотря на появившуюся возможность отдохнуть в Турции. Август, по словам Горина, сейчас активно бронируется.