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Российские туристы начали менять путевки в пользу Турции
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Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... ПРАЙМ, 22.06.2021
туризм, авиабилеты, атор, турция, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.
"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала Ломидзе.
В туроператоре "Интурист" сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", — рассказали в компании.
Заявки на переносы туров отмечают и в другом туроператоре. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", — уточнили в туроператоре.