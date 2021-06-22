МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Цена нефти марки Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с 2019 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно", — сказала Ломидзе.

В туроператоре "Интурист" сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы. "Это не массовое явление и статистика не показательная, потому что слишком мало времени прошло. Но туристы этим интересуются, да, но аннуляции пока единичны", — рассказали в компании.

Заявки на переносы туров отмечают и в другом туроператоре. "Суть в том, что сделать перебронь обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера", — уточнили в туроператоре.