КРАСНОДАР, 25 июн — ПРАЙМ. Возвращать деньги за путевку, от которой клиент отказался в связи с введенными в Краснодарском крае требованиями о предъявлении сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов, придется в соответствии с условиями ее приобретения, сообщили РИА Новости в региональном министерстве курортов и туризма. Туристы начали отменять бронирования в отелях Геленджика

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Ассоциация туроператоров России (АТОР) после заявления Кондратьева сообщила о "шквале" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край.

Ассоциация предупреждала, что туристы технически не смогут получить сертификат о вакцинации до 1 августа, учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, и отмечала, что, по предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края из-за ограничений может снизиться минимум на 50%.

"Возврат стоимости происходит в соответствии с условиями приобретения путевки", — сообщили РИА Новости в министерстве, отвечая на вопрос о том, могут ли туристы, вернувшие путевки в связи с введением новых правил заселения в отели, рассчитывать на какие-либо компенсации.

В пятницу глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам, что обратилась к главе Кубани с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов, в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.