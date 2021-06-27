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В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение
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. Железнодорожное движение в Абхазии полностью восстановлено после столкновения поезда с экскаватором, сообщает пресс-служба МЧС республики. В субботу скорый поезд "Москва —... ПРАЙМ, 27.06.2021
абхазия, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СУХУМ, 27 июн — ПРАЙМ. Железнодорожное движение в Абхазии полностью восстановлено после столкновения поезда с экскаватором, сообщает пресс-служба МЧС республики.
В субботу скорый поезд "Москва — Сухум" врезался в Гагре в экскаватор, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Никто из пассажиров не пострадал.
"Движение по железной дороге из Гагры в Сухум было полностью восстановлено", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за аварии были остановлены поезда, следующие в Санкт-Петербург и Сочи.