СУХУМ, 27 июн — ПРАЙМ. Железнодорожное движение в Абхазии полностью восстановлено после столкновения поезда с экскаватором, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В субботу скорый поезд "Москва — Сухум" врезался в Гагре в экскаватор, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна. Никто из пассажиров не пострадал.

"Движение по железной дороге из Гагры в Сухум было полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии были остановлены поезда, следующие в Санкт-Петербург и Сочи.