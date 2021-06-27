АФИНЫ, 27 июн — ПРАЙМ. Все въезжающие в Грецию россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на границе, до получения результатов они будут находиться в контрольной зоне на въезде. Такое совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье.

Постановление вступит в силу в 6 утра 30 июня. В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение

Накануне Греция продлила до 3 июля порядок въезда иностранных граждан, включая россиян, требования оставались прежними.

В новом решении говорится о "необходимости изменить условия въезда в страну постоянных жителей Российской Федерации, чтобы снизить риск распространения коронавируса COVID-19".

Изменения касаются только граждан России.

"В частности, постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий: а) им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID), б) быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата",- говорится в постановлении.

Это обязанность также распространяется на несовершеннолетних от двенадцати лет и старше.

Раньше россияне могли предъявить также сертификат о вакцинации, при этом власти Греции признают российские вакцины, или справки о перенесенном заболевании коронавирусом и наличии антител. Медведев предложил создать систему предотвращения угроз от пандемии

С 14 мая Греция открыла границы для туристов, но не из всех стран. В Греции действует временный запрет на въезд граждан третьих стран "из соображений защиты общественного здоровья от дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 на территории Греции".

Запрет не распространяется на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на постоянных жителей 26 стран.

Это Албания, Австралия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, ОАЭ, США, Великобритания, Япония, Израиль, Канада, Белоруссия, Ливан, Черногория, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Китай, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур и Таиланд. Собянин уточнил указ о переводе 30% сотрудников на удаленку

Граждане этих стран могут въехать в Грецию любым способом и любыми транспортными средствами, через все международные аэропорты Греции.

В постановлении говорится, что въезд в Грецию разрешен через международные аэропорты, морские порты Патры, Игуменица и Керкира, пограничные пункты пропуска Промахона и Ормениу, открытые круглосуточно, а также Эвзони и Нимфея, работающие с 7 утра до 11 вечера.

Путешественники, независимо от национальности, за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции.

Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считается необходимым документом путешественника. Действующая форма PLF с QR-кодом необходима для въезда в страну.

Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой в самолет. По прилету пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

Особые условия действуют для граждан России и Черногории.

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