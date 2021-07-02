МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Продажи экскурсионных туров по России снижаются, и причин тому несколько: окончание очередного этапа кешбэка, а также новые коронавирусные ограничения в регионах, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли. Туроператор сообщил об отмене 15% брони гостиниц на Кубани

"Сейчас мы видим снижение продаж, первично после окончания кешбэка, вторично – из-за новых ограничительных мер из-за коронавируса. Общее падение мы предварительно оцениваем около 30%. Меньше всего турпоток упал в города "Золотого кольца" и Северный Кавказ. Но при этом мы продолжаем получать осторожные бронирования на глубину, и в основном это октябрь, благодаря четвертому этапу кешбэка", — сказали в пресс-службе "Алеан".

По данным туроператора "Дельфин", продажи экскурсионных туров в компании в июне упали в три раза. "Комплекс коронавирусных и погодных событий подорвал экономику нашего туризма. Сейчас туристы взяли паузу и не верят, что путешествия по России безопасны и вообще состоятся. Путешественники радикально сократили бронирование", — уточнил гендиректор компании Сергей Ромашкин.

Туроператоры отмечают, что экскурсионные программы в этом сезоне в России только начали восстанавливаться к показателям 2019 года, во многом благодаря третьему этапу кешбэка, который функционировал с 18 марта по 30 июня. Туристическим кешбэком воспользовались около полутора миллионов граждан

"Послабления, которые в некоторых регионах ввели после жестких зимних ограничений, затронули и экскурсионные программы. Это позволило нам перезапустить экскурсионной блок, добавив авторские туры с учетом потребительских предпочтений, в числе которых маленькие группы и насыщенные программы, по самым востребованным направлениям. Но сейчас продажи снижаются", — добавили в "Алеан".

Топ экскурсионных направлений по России входят: Санкт-Петербург, который выбирает 25% туристов, Калининград и 16% путешественников, города "Золотого Кольца", которые предпочитают 15% россиян, в Татарстан готовы поехать 9,5% сограждан, в Карелию – 5%, на Байкал (Иркутская область) — 4%, Алтай — 3,4% и Северный Кавказ — 2,5%.

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