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АТОР ожидает первых самолетов на курорты Египта в течение пары недель
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Пакетные туры на курорты Египта туристические операторы начнут формировать немедленно, первые самолеты можно ожидать в течение одной-двух недель, сообщила РИА Новости... ПРАЙМ, 08.07.2021
атор, отдых, египет, туризм, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Пакетные туры на курорты Египта туристические операторы начнут формировать немедленно, первые самолеты можно ожидать в течение одной-двух недель, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.
"Программы на формирование туров и чартеров начнут формироваться уже сегодня, но все зависит от того, какое количество допусков получено авиакомпаниями на курорты. Понятно, что за сегодняшний день допуски вряд ли образуются", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что на формирование чартеров потребуется от недели до двух, при условии оперативной выдачи разрешений на полеты.
"Хургада и Шарм-эш-Шейх — безусловные хиты, которые полетят в первую очередь, мы надеемся", — сказала представительница АТОР.