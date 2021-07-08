МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Пакетные туры на курорты Египта туристические операторы начнут формировать немедленно, первые самолеты можно ожидать в течение одной-двух недель, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Оперштаб дополнительно сообщит о разрешенном числе рейсов с Египтом

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

"Программы на формирование туров и чартеров начнут формироваться уже сегодня, но все зависит от того, какое количество допусков получено авиакомпаниями на курорты. Понятно, что за сегодняшний день допуски вряд ли образуются", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что на формирование чартеров потребуется от недели до двух, при условии оперативной выдачи разрешений на полеты.

"Хургада и Шарм-эш-Шейх — безусловные хиты, которые полетят в первую очередь, мы надеемся", — сказала представительница АТОР.