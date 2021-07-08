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https://1prime.ru/tourism/20210708/834149288.html
Туроператоры прогнозируют высокий спрос россиян на египетские курорты
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Российские туристы все годы, начиная с 2015-го, когда полеты в Египет были закрыты, не снижали своего спроса на курорты этой страны и сейчас, когда ограничение на авиасообщение... ПРАЙМ, 08.07.2021
атор, египет, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские туристы все годы, начиная с 2015-го, когда полеты в Египет были закрыты, не снижали своего спроса на курорты этой страны и сейчас, когда ограничение на авиасообщение снято, этот спрос будет очень высоким, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.
"Интерес огромный, все эти годы, пока не было Египта и пока была ограниченная прямая перевозка на Каир, количество запросов туров в Египет не снижалось", — рассказала Ломидзе.
Она отметила, что "спрос гарантированно высокий, интерес высокий и мы не сомневаемся в том, что направление покажет свою успешность", уточнив, "если не вмешается коронавирус".
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.