МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российские туристы все годы, начиная с 2015-го, когда полеты в Египет были закрыты, не снижали своего спроса на курорты этой страны и сейчас, когда ограничение на авиасообщение снято, этот спрос будет очень высоким, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. АТОР ожидает первых самолетов на курорты Египта в течение пары недель

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

"Интерес огромный, все эти годы, пока не было Египта и пока была ограниченная прямая перевозка на Каир, количество запросов туров в Египет не снижалось", — рассказала Ломидзе.

Она отметила, что "спрос гарантированно высокий, интерес высокий и мы не сомневаемся в том, что направление покажет свою успешность", уточнив, "если не вмешается коронавирус".

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.