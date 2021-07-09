МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Новые правила отдыха на Кубани пока оценят лишь туристы с короткими поездками на три-четыре дня и в основном из соседних регионов, серьезной корректировки спроса не будет, такое мнение высказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу сообщил, что с 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в отель. Курорты Кубани с 1 августа начнут принимать туристов по ПЦР-тестам

"Каждое смягчение дает микроскопический шаг вперед, но существенно ничего не меняет. Это — дает условные плюсы для тех, кто будет приезжать на выходные из соседних регионов. Они приедут на два-три дня и уедут. В целом это возможность сохранения краткосрочных поездок с размещением в официальных гостиницах и отелях", — сказала Ломидзе.

Она также высказала мнение, что отдых в августе в Краснодарском крае будут рассматривать те туристы, кто планировал прививаться, но не смог этого сделать в своем регионе по каким-то причинам. "В течение недели посмотрим, что будет происходить с продажами, но пока это выглядит только лишь как микроскопические подвижки и серьезной корректировки спроса пока, по нашим оценкам, не произойдет," — добавила она.

Ломидзе также добавила, что в 2020 году из совокупного потока туристов на июль-август 70% приходилось на август. Квартиры почти четверти россиян ограбили, пока они были в отпуске

"В этом году туроператоры прогнозировали увеличение спроса на 50% в этот период с существенным креном в сторону августа. Но снижение бронирований покажет абсолютно другую картину. Непонятно пока и что с аннуляцией: кто-то перебронировался на июль, кто-то выбрал Крым, Турцию. Пока нам сложно оценить, какой поток будет на август, но он будет существенно ниже, чем планировалось", — заключила глава АТОР.

Новые правила для туристов на Кубани не дадут полностью восстановить сезон, считают опрошенные РИА Новости представители отрасли.

"Мы поддерживаем решение губернатора по отмене ПЦР-тестов, но новые правила не помогут реабилитировать туристический сезон в Краснодарском крае. Август загружен на 30-35% от нормы, и мы не видим прогресса, так как новые бронирования не покрывают аннуляции, которые происходят не массово, как мы ожидали, а планомерно и ежедневно", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

В пресс-службе туроператора "Алеан" с позицией руководителя "Дельфина" согласились и отметили, что скорректированное постановление главы Краснодарского края не окажет существенного влияния на спрос.

"Туристы, особенно из дальних регионов, проходят в первые дни акклиматизацию, порой существенную, и есть риск двойной нагрузки на организм, поскольку прививку все переносят индивидуально. Особенно это будет сказываться на тех, кто планировал приехать на 7-10 дней, а это самая распространённая продолжительность отдыха в августе", — сообщили в пресс-службе туроператора "Алеан".

Ромашкин, в свою очередь, добавил, что разрешение въезжать на Кубань с ПЦР-тестом — это то, за что туроператоры боролись в последние две недели, но они ждут официального документа, который прояснит правила, по которым туристы будут получать вакцину.

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