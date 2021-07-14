МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские туристы не отказываются от туров в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

" Медицинские работники

Врач объяснил, кто чаще заражается несколькими штаммами COVID

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа во вторник заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

"Отказов нет. Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае на данный момент. Что касается рекомендаций, то в подобном контексте рекомендации может давать госорган, в компетенцию которого входит оценка безопасности пребывания в той или иной стране", — сказала Ломидзе.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.