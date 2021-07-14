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https://1prime.ru/tourism/20210714/834193888.html
Россияне не отказываются от Турции, несмотря на риски заражения COVID
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Российские туристы не отказываются от туров в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские туристы не отказываются от туров в Турцию, где растет число заражений штаммом "дельта", сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа во вторник заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.
"Отказов нет. Туристы вопросов про этот штамм не задают, во всяком случае на данный момент. Что касается рекомендаций, то в подобном контексте рекомендации может давать госорган, в компетенцию которого входит оценка безопасности пребывания в той или иной стране", — сказала Ломидзе.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.