МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Вопрос покупки валюты для отпуска, по большому счету, – это вопрос грамотного ведения своего семейного бюджета. Без умения четко планировать свои финансовые траты задача выбора наиболее выгодного момента для покупки валюты теряет смысл – эффективности подобный подход не добавит, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Более того, может случиться, что из-за каких-то более срочных нужд часть купленной валюты придется продавать. Ведь не планируя свой бюджет, вы не могли предусмотреть эти самые траты – речь здесь не идет о форс-мажорных обстоятельствах.

"Когда вы научитесь управлять своими собственными финансами, составите внятный и логически обоснованный план затрат на текущий год и ближайшие последующие годы, вопрос времени покупки валюты перестанет быть актуальным", — убежден эксперт.

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"И будете ли вы черпать необходимые для отпуска финансы из этого фонда или пропишете в своем семейном бюджете отдельную строку "валюта на отпуск", уже не так важно", — добавляет аналитик.

Понимание, как и на что тратятся деньги, умение заранее запланировать расходы на какие-то необходимые нужды, будь то поездка за рубеж, покупка дорогостоящей бытовой техники, ремонт, налоги на недвижимость и автомобиль, прохождение технического обслуживания своего автомобиля, затраты на обучение детей или подарки родным и близким на Новый год, позволят не только расходовать заработанное с умом, но и иметь запас денег на необходимые нужды. В том числе и на отпуск.

"Лучше этим заниматься за неделю до вылета, за месяц, за полгода или искать момент "просадки" цен на мировых биржах", — заключил Коренев.