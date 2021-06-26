МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Глубоко диверсифицированная валютная корзина состоятельного частного инвестора должна содержать активы, номинированные в долларах США, евро, рублях, возможно, в иенах и валютах крупных торговых партнеров России. При этом доля доллара не должна быть меньше, чем доля евро, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

"Отношение объема рублевых активов к объему долларовых активов зависит от того, в какой валюте держатель портфеля собирается в дальнейшем тратить денежные средства", — добавляет он.

В Кремле заявили, что дедолларизация в России уже очевидна решение полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ, по мнению эксперта, снижает диверсификацию активов в Фонде. Ещё год назад Минфин подчеркнул стремление синхронизировать валютную структуру ФНБ и ЗВР.

"Прогнозировать, как будут меняться курсы валют в составе ФНБ, достаточно сложно. У текущего решения Минфина присутствует политический подтекст и вряд ли полный отказ от доллара придаст стабильности величине резервов в ФНБ", — считает аналитик.

В 2019 году Bloomberg негативно оценивали дедолларизацию в России. "Действительно, тогда прослеживался тренд на рост Индекса доллара DXY, который в моменте в начале прошлого года достигал максимумов с 2003 года. Однако, говорить о том, что юань и иена в ближайшие годы будут однозначно укрепляться по отношению к доллару по крайней мере преждевременно", — говорит Миронюк.

В ближайший месяц будет существенно увеличена доля евро в резервах Фонда — до 40%. Курс евро продолжает "извлекать выгоду" из текущей ситуации, при которой инфляционное давление в странах Еврозоны ниже, чем в США. Котировки евровалюты также поддержаны растущим оптимизмом относительно сильного восстановления экономики в среднесрочной перспективе. Но технически курс евро к доллару находится на достаточно высоком уровне. Сильным сопротивлением выступает 1,23 доллар/евро. Долгосрочный тренд, который прослеживается с 2008 года, сигнализирует о потенциале удешевления евровалюты.

"Сильного влияния на курс рубля изменение структуры ФНБ не окажет. В то же время подчеркнутая президентом Путиным готовность переходить на международные расчёты в международных процессах является частью политики дедолларизации, проводимой многие годы. Она приносит свои плоды, например, удалось перевести в национальные валюты бОльшую часть расчётов с КНР. Но говорить о существенном влиянии этих процессов на курс рубля по отношению к доллару не приходится", — заключил эксперт.