МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. О сложностях при получении европейских виз в Хорватию, Грецию, Болгарию и на Кипр рассказала на своем сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР). Популярный у россиян курорт ужесточает правила въезда для туристов

Отмечается, что наибольшее количество времени занимает получение визы в Хорватию — от 10 до 12 рабочих дней. "С получением виз в Хорватию возможны два варианта: это обычная виза стоимостью 80 евро, которую делают 10 дней, и срочная виза за 120 евро, ее оформят за четыре дня", — рассказал представитель туроператора PAKS, отметив, что процедура оформления въездного документа в республику достаточно проста и, в отличие от правил Шенгена, не требует сдачи биометрии.

Тем не менее, стоит учитывать, что обычные визы в Хорватию выдаются максимум за два дня до вылета, а это создает неудобства для региональных туристов, поскольку они вынуждены приезжать в Москву для ее получения.

Что же касается Греции и Болгарии, то следует принять во внимание, что для более быстрого получения виз в данные страны необходимо подавать документы в консульства, тогда их оформление займет пять-шесть рабочих дней. При подаче документов через визовые центры время рассмотрения будет больше.

На сайте АТОР также отмечается, что для поездок в Грецию в настоящее время многим заявителям приходится повторно сдавать биометрию, которая требует личного присутствия.

Быстрее и легче всего можно получить про-визу на Кипр. При официально заявленном сроке ее оформления в пять рабочих дней, в данный момент она выдается за один день и дополнительных условий не требует.