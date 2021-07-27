МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной авиакомпании — "России", поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источники. Сколько россиян смогут поехать в Египет

Источники Ассоциации туроператоров России (АТОР) предполагают, что все рейсы из Москвы будут выполняться из московского "Шереметьево" согласно ранее достигнутым между Россией и Египтом договоренностям — в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха процесс обслуживания российских туристов и подготовки воздушных судов будут контролировать сотрудники компании "Шереметьево Безопасность", и они смогут обеспечить бесшовную передачу данных в материнский аэропорт.

"Межведомственной комиссии предложен вариант, когда все 10 регулярных рейсов в неделю из "Шереметьево" могут быть отданы одной из компаний группы "Аэрофлот" – а именно авиакомпании "Россия", так она является единственным назначенным перевозчиком из Москвы на этих направлениях", — говорится в материале.

Большинству туроператоров в этом случае будет проблематично реализовать "множество так ожидаемых переносов туров с закрытых направлений", отметил представитель одного из туроператоров.

"Если для курортов Египта будут действительно подтверждены разрешения только одной авиакомпании, то это серьезно ограничит возможность туриста выбрать для покупки открытое направление. В первую очередь это влияет на исполнение туроператорами "ковидных обязательств", — добавил другой представитель отрасли. Он также высказал мнение, что может получиться так, что Египет формально открыт, но львиная доля туристов по-прежнему не смогут перенести денежные средства на это направление, так как оно не будет представлено у их туроператоров.

Однако источники АТОР сообщают, что решение межведомственной комиссии, заседание которой ожидается 28 июля, может быть не таким однозначным. По их данным, один из вариантов, что к 10 разрешенным регулярным рейсам из Москвы добавят дополнительные, например до трех грузопассажирских рейсов в неделю на каждый курорт Египта. Ассоциация отмечает, что разрешение на выполнение одного такого рейса запросила дочка "Аэрофлота" – авиакомпания "Победа. Четыре других частоты могут достаться Nordwind, Royal Flight, Azur air или S7, пишет "Вестник АТОР".

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

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