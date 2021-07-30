МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Туроператор "Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" с 9 августа приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а если билеты будут в свободной продаже, то и Tez Tour готов предложить своим клиентам туры в эту страну, сообщили РИА Новости представители отрасли. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

"Библио-Глобус" совместно с авиакомпанией "Россия" приступает к выполнению прямых туристических рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут осуществляться по пять раз в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. Первые рейсы из аэропорта Шереметьево в Шарм-эш-Шейх и Хургаду состоятся 9 августа", — рассказали в туроператоре.

По данным системы бронирования "Библио Глобус", пакетный тур на двоих в Шарм-эш-Шейх в отель три звезды "все включено" на семь ночей обойдется от 82,3 тысячи рублей, в отель четыре звезды — от 88,2 тысячи рублей, а в пятизвездочном отеле — от 94 тысяч рублей. Пакетные туры с перелетом в Хургаду на семь ночей в трех- и четырехзвездочных отелях с системой "все включено" начинаются от 89,5 тысячи рублей, в отель пять звезд — 101 тысячи рублей.

"Если билеты на разрешённые рейсы появятся в свободной продаже, компания предложит своим клиентам туры в страну на базе рейсов GDS", — рассказали агентству в пресс-службе Tez Tour. В компании также сообщили, что на первые вылеты будет ажиотажный спрос, что в свою очередь может привести к увеличению цен.

"Цены стабилизируются уже через 1-2 недели после вылета первых рейсов. По мере приближения высокого сезона в случае отсутствия чартерных полетных программ текущий объем рейсов может привести к повышению цен на туры. Дополнительно на стоимости может сказаться отсутствие доступных альтернативных направлений для отдыха в осенне-зимний период", — сообщили в туроператоре.

"Сейчас россиянам доступны только страны Карибского бассейна, перелёт до которых очень продолжительный и подходит не всем туристам, а стоимость проживания в отелях в 2-3 раза превышает аналогичный показатель в Египте", — добавили в Tez Tour.

Однако, в компании отметили, что на старте полетной программы стоимость туров с авиаперелетом непосредственно в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет ниже, чем у предложений с прилетом в Каир, так как на разницу в стоимости данных пакетов влияет наличие продолжительного трансфера из столицы Египта до курортов.