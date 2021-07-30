МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Туры в Турцию из-за лесных пожаров аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха и вовсе нет, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Генконсульство призвало россиян в Турции быть готовыми к эвакуации

"Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции туров на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях", — сказала Ломидзе.

Она также уточнила, что при аннуляции будут учитываться реально понесенные расходы туроператоров, которые для ближайших дат могут доходить до 100% стоимости турпакета.

"В целом по курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, туристы продолжают отдыхать в своих отелях. О запросах на прерывание отдыха информации нет", — добавила глава АТОР.

Власти Турции заявили, что от лесных пожаров в стране пострадали 42 населенных пункта и 27 населенных пунктов эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее заявил, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.