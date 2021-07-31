МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Туроператор "Алеан" составил рейтинг самых неочевидных для морского отдыха мест в России, куда вошли восемь морей и один океан, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Россиян предупредили, за что могут лишить отпуска

Первое в рейтинге — Балтийское море, оно также второе в целом по популярности после Черного моря. Это море считается самым полезным и здоровым морем благодаря мягкому климату и свежему воздуху. Вода в августе прогревается до плюс 22 градусов. А его лучшие пляжи находятся в Калининградской области.

"Самый бюджетный вариант отдыха здесь стартует от 1,5 тысячи рублей в сутки, VIP вариант в пятизвездочном отеле популярного Светлогорска начинается от 9,2 тысячи рублей. Можно отправится за балтийским флером и на берег Финского залива в Ленинградскую область. Неделя на базе отдыха на берегу Финского залива под Выборгом обойдется в 29 тысяч рублей на двоих", — рассказали в компании.

Альтернативой черноморскому побережью может стать и Японское море. "Сезон пляжного отдыха здесь длится с июля по конец сентября. Владивосток находится на одной широте с Сочи, и температура воды в Японском море в августе может достигать 25-27 градусов", — отметили в туроператоре.

"Стоит обратить внимание на галечный пляж самого крупного необитаемого острова Рикорда в заливе Петра Великого. Купаться можно и в черте Владивостока. Самый известный пляж — Шамора в бухте Лазурная. Это трехкилометровый песчаный пляж, самый большой и чистый. Неделя в середине августа на двоих в трехзвездочном парк-отеле с собственным пляжем обойдется в 49 тысяч рублей на двоих", — уточнили в туркомпании.

АЗОВСКОЕ И КАСПИЙСКОЕ

"Азовское море — основной конкурент Черному морю, которое в последнее время набирает популярность. Спрос на него уверенно растет на 10-15% в год", — рассказали в компании. Эксперты выяснили, как россияне проводят летний отпуск

Азовское это самое мелкое в мире море с песчаным пологим входом, которое прогревается уже в середине мая, а в конце августа и в бархатный сезон достигает плюс 26-28 градусов.

В туроператоре отмечают, что курорты Азовского моря малолюдны и дешевы. Неделя в гостевом доме на двоих обойдется в 17,5 тысячи рублей, а люксовый вариант в отеле с видом на море — в 43 тысячи рублей.

Каспийское море и экскурсионный отдых в Дагестане – хит предстоящего летнего сезона, уверены в "Алеане".

"За пляжным отдыхом туристы едут в Махачкалу, Каспийск, Избербаш, где лучшие общественные пляжи. Купаться здесь можно с мая по начало октября. Самое комфортное время — июль-август", — сообщили в туроператоре.

Из водных видов спорта на Каспийском море популярны кайтинг и виндсёрфинг.

"Однако с хорошими отелями здесь все не так радужно. В основном это частный сектор и гостевые дома. Неделя в отеле три звезды в Дербенте стоит 17,5 тысячи рублей на двоих", — добавили в компании.

БАРЕНЦЕВО И БЕЛОЕ

Главной пляжной точкой Белого моря считается остров Ягры рядом с Северодвинском. АТОР: россияне почти не отменяют туры в Турцию из-за пожаров

Здесь более четырех километров песчаных пляжей в сосновом бору, которые образуют незабываемые дюны. Средняя температура воды в августе составляет 13,5 градуса, а максимально Белое море может прогреться до плюс 20.

"Безусловно, такой отдых больше подходит для местных жителей, туристы приобщаются к пляжному отдыху во время экскурсионных программ. Это такой приятный бонус к поездке, чтобы отметиться посещением Белого моря", — пояснили в "Алеане". Уикенд в Архангельске в рамках экскурсионного тура обойдется в 26,7 тысячи рублей на двоих.

Средняя температура воды в августе в Баренцевом море — 11 градусов.

"Это море более соленое, чем Черное. Самый знаменитый пляж Мурманской области — "Яйца дракона" находится в Териберке. Он привлекает внимание туристов из-за того, что здесь можно сделать интересные фотографии с округлыми валунами. Неделя отдыха в отеле четыре звезды в Мурманске обойдется в 46,5 тысячи рублей на двоих", — рассказали в "Алеане".

ДВА МОРЯ И ОКЕАН

Путешествие на Камчатку – возможность побывать сразу на Охотском, Беринговом морях и Тихом океане.

"Свидание с тремя водными стихиями обойдется в 148 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Это самые не пляжные моря. Берингово море заковано в лед 10 месяцев в году, но некоторые участки совсем не очищаются ото льда. Посмотреть не ледовитую его часть можно как раз в районе Командорских островов на Камчатке", — рассказали в компании.

Охотское море подойдет для любителей умеренно теплого влажного лета, уверены в "Алеане". Пляжный отдых туда лучше планировать в августе — начале сентября. Температура воды может прогреться до 18-20 градусов.

"Специально покупаться на Сахалин никто не едет. Но такая возможность есть у всех, кто выбирает остров с экскурсионными целями", — уточнили в туроператоре. Абсолютный максимум температуры воздуха, который иногда может случится в августе на Сахалине не превышает плюс 32 градусов. Авторский тур "все включено" к Охотскому морю на 10 дней обойдется в 296,4 тысячи рублей на двоих без учета дороги.

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