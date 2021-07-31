АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

"Мы объявили наши районы, пострадавшие от лесных пожаров, зоной бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации, возместить ущерб и сделать все возможное для того, чтобы стало лучше, чем раньше", — написал Эрдоган в Twitter. Генконсульство прокомментировало опасность пожаров для курортов Турции

Как заявил в пятницу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние три дня взяты под контроль 70 лесных пожаров. Продолжаются 11 пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие на юге страны.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

Президент Турции Тайип Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина по телефону за помощь в тушении лесных пожаров, из России в Турцию направлены пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, сообщила в субботу администрация турецкого лидера.

Как ранее в субботу сообщила пресс-служба Кремля, Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами на юге Турции. Отмечалось, что Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Эрдоган "тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку".

"Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Эрдоган поблагодарил Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров пяти самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8. В свою очередь, российский президент пожелал скорейшей нормализации обстановки", — говорится в сообщении.

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