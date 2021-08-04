МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Спрос россиян на туры в Египет до конца 2021 года не вернется к уровню показателей до закрытия страны, заявила в среду во время пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

"По предварительным подсчетам наших экспертов, с января на базе регулярных рейсов через Каир, на курорты Египта отправилось 120-150 тысяч россиян. Появление регулярных рейсов на курорты может оживить этот спрос, но этого недостаточно, чтобы говорить о полноценном восстановлении такого массового направления, как Египет", — сказала Ломидзе.

Глава АТОР отметила, что в 2015 году Египет занимал второе место по популярности у россиян после Турции и принимал в год более 2 миллионов туристов из России. "Спрос будет высоким, поскольку туристы активно пользовались перелетами через Каир, а дальше наземным транспортом добирались до курортов. Это было дороже и неудобнее, но спрос был достаточно высокий", — уточнила она.

Ломидзе отметила, что турпоток из РФ в Египет составит порядка 30 тысяч человек в неделю. Однако это не поможет восстановиться до уровня 2015 года, даже если в сентябре будет запущена чартерная программа. "Даже если завтра разрешат чартерные рейсы. Для разворачивания программ понадобится недели две. К концу года турпоток не будет восстановлен", — пояснила она.

Руководитель ассоциации также подчеркнула, что цены на туры в Египет будут выше, чем ожидалось. "Минимальная стоимость на человека путевки в Хургаду на неделею — минимум 40 тысяч рублей с размещением в гостинице четыре звезды на базе "все включено". Эта цена несколько выше, чем ожидали туристы и чем та, которая была бы возможна если бы были чартеры. Она выше тысяч на пятнадцать", — добавила Ломидзе.

ТУРЦИЯ

Во время пресс-конференции глава АТОР отметила, что сейчас направление номер один для россиян — Турция, но и она в этом году не выйдет на показатели допандемийного 2019 года по туристическому потоку из России. "По предварительным итогам, спрос ниже, чем в 2019 году. Оценочно, на 25-30%", — указала она.

"Турция — это самое массовое направление с возможностью отправиться на чартерах и в данный момент самое дешевое выездное направление, но, тем не менее, оно не показало колоссального прорыва и не вышло на уровень показателей 2019 года. Это говорит нам о том, что кризис не закончился, и пока рано говорить о полноценном восстановлении отрасли", — сказала Ломидзе.

На официальном портале правовой информации 8 июля был опубликован документ, которым президент России Владимир Путин отменил свой указ, запрещавший полеты на курорты Египта и рекомендовавший туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров с такими перелетами.

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В конце апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.

Читайте также:

Туроператоры попросили оперштаб возобновить чартеры на курорты Египта