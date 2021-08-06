МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Поездки на отдых из России в Турцию в июле подешевели на 5,5% по сравнению с июнем, при этом санаторно-оздоровительные услуги подорожали, говорится в сообщении Росстата.

"Зафиксировано снижение: платы за проживание в гостиницах одной-пяти звезд, мотелях и хостелах – на 1,5-11,4%, стоимости поездки на отдых в Турцию и ОАЭ — на 5,5% и 4,1% соответственно", — сообщает статистическое ведомство. Цены на проживание в отелях Турции стремительно растут

Проживание в российских хостелах и гостиницах с одной звездой подешевело на 1,5%, в двухзвездочных — на 2,7%, четырех- и пятизвездочных — на 4%. Стоимость услуг гостиниц и прочих мест проживания в июле снизилась на 4,97% к июню. Вместе с этим с начала текущего года эти услуги подорожали на 12,72%, а по сравнению с июнем 2020 года — на 12,19%.

Одновременно цены на санаторно-оздоровительные услуги в июле увеличились на 2,2% по сравнению с июнем. "Рост цен на санаторно-оздоровительные услуги на 5,1% и более зафиксирован в 12 субъектах страны, наибольший в Дагестане – на 15,5%, Крыму – на 15,2%, Приморском крае – на 12,4% и Еврейской автономной области – на 12,2%. Одновременно в трех субъектах России отмечалось снижение цен", — отмечает Росстат.

По сравнению с июнем 2020 года санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 5,49%, а с начала текущего года – на 15,63%.

По данным ведомства, цены на услуги зарубежного туризма в июле снизились на 1,3% в месячном выражении, а по сравнению с концом декабря 2020 года и с июнем прошлого года — выросли на 5,4%.

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